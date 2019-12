F.A.Z. exklusiv : Jeder Fünfte kann sich gesunden Lebensstil nicht leisten

„Datenschutz ist sehr wichtig“ : Huawei-Chef weist Spionage-Vorwürfe zurück

Der Chef von Huawei, Liang Hua, hat den Vorwurf der Spionage für Peking zurückgewiesen und kündigte an, dass der chinesische Telekom-Konzern ein erstes Werk in Europa zur Produktion von Bauteilen für das geplante 5G-Netz eröffnen will. Zugleich schließt Bundeskanzlerin Angela Merkel einen prinzipiellen Ausschluss von Huawei vom Ausbau des deutschen 5G-Netzes erst mal ab.