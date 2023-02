Was ist jetzt neu?

Julia Löhr Wirtschaftskorrespondentin in Berlin. Folgen Ich folge

Zum 1. März treten die staatlichen Preisbremsen für Gas, Fernwärme und Strom in Kraft. Angekündigt hatte die Bundesregierung diese Ende September. Zuvor war der Großhandelspreis für Gas auf fast 340 Euro je Megawattstunde, also beinahe 34 Cent je Kilowattstunde, in die Höhe geschossen. Mitte Dezember gaben Bundestag und Bundesrat grünes Licht für die Preisbremsen. Eine Umsetzung schon ab Januar hielten die Energieversorger für nicht machbar. Deshalb ist der Starttermin der 1. März. Für Januar und Februar gibt es rückwirkend Geld.

Wie funktionieren die Preisbremsen?

Die Verbraucher bekommen 80 Prozent ihres Kilowattstundenverbrauchs zu subventionierten Preisen. Maßgeblich für die Berechnung der 80 Prozent ist der im September 2022 prognostizierte Jahresverbrauch für 2023. Meist deckt sich der mit dem Vorjahresverbrauch. Für Gas beträgt der Preisdeckel 12 Cent je Kilowattstunde, für Fernwärme 9,5 Cent, für Strom 40 Cent. Für die Kilowattstunden oberhalb des 80-Prozent-Kontingents gilt der jeweilige Vertragspreis. Das soll die Verbraucher dazu motivieren, weniger Energie zu verbrauchen. Bis zum 1. März sollen die Versorger ihre Kunden über die Höhe der Entlastung informiert haben. Gültig sind die Preisbremsen zunächst für 2023. Im Gesetz ist die Verlängerung bis zum 30. April 2024 aber schon angelegt.

Sinken die monatlichen Abschlagszahlungen in jedem Fall?

Teils bekommen Kunden derzeit Schreiben, in denen Versorger höhere statt niedrigere monatliche Vorauszahlungen fordern. Ein Beispiel ist der Anbieter Eprimo. Man habe aufgelaufene Nachforderungen in die nächsten anstehenden Abschläge eingerechnet, um die Kunden vor einer hohen Nachzahlung zu schützen, erklärte das Unternehmen. Die Verbraucherzentrale hält dieses Vorgehen jedoch für nicht zulässig und rät Kunden, die Höhe der verlangten Abschläge genau zu prüfen. Zu höheren Abschlägen kann es auch kommen, wenn der Versorger die Preise wegen gestiegener Beschaffungskosten erhöht. Zwar kostet Gas im Großhandel aktuell nur noch etwas mehr als 5 Cent je Kilowattstunde, ähnlich wie vor Kriegsbeginn. Diese Entwicklung kommt aber erst mit Zeitverzögerung bei den Verbrauchern an. Nachrechnen lohnt sich: Verbraucher haben bei Preiserhöhungen ein Sonderkündigungsrecht. Laut dem Vergleichsportal Verivox gibt es Neukundenverträge für Gas inzwischen wieder für rund 11,30 Cent je Kilowattstunde.

Ich habe noch nichts von meinem Versorger gehört, was nun?

Grundsätzlich gilt: Verbraucher, deren Tarife oberhalb der Preisbremsen liegen, müssen nicht von sich aus aktiv werden. Die Versorger müssen die Preisbremsen von sich aus gewähren und sich die Differenz zwischen dem gedeckelten und dem vereinbarten Preis vom Bund erstatten lassen. Der Verband Kommunaler Unternehmen (VKU) wies allerdings schon darauf hin, dass es wegen Problemen mit der IT zu zeitlichen Verzögerungen kommen könne. Die Gutschriften sollen aber im Lauf des März kommen.

Was gilt für Mehrfamilienhäuser?

Die Versorger schreiben die Preisbremsen ihren direkten Vertragspartnern gut. Für Strom hat in der Regel jeder Haushalt einzeln einen Vertrag mit einem Anbieter abgeschlossen, sollte die Preisbremse also unmittelbar spüren. Beim Thema Wärme ist das, mit Ausnahme von Gasetagenheizungen, anders. In einem Mehrfamilienhaus mit Zentralheizung werden die Preisbremsen zunächst dem Gemeinschaftskonto der Eigentümer gutgeschrieben. Die einzelnen Eigentümer oder Mieter bekommen die Entlastung erst in der Abrechnung für das Jahr 2023 zu sehen – also 2024. Mieter können aber eine Senkung ihrer monatlichen Betriebskostenvorauszahlungen verlangen, wenn der Vermieter diese 2022 wegen der gestiegenen Energiepreise angehoben hatte.

Laden die Preisbremsen nicht zu Missbrauch ein?