OECD-Studie : Sorgen über Ungleichheit – aber was heißt das eigentlich?

In den Industrieländern wächst die Besorgnis der Bürger über die soziale Ungleichheit. Zugleich aber gehen die Einschätzungen über deren Ausmaß und die richtigen Antworten zu deren Minderung immer weiter auseinander. Das sind zentrale Befunde einer 160-seitigen Analyse, die die in Paris ansässige OECD am Donnerstag veröffentlicht hat – ziemlich genau drei Jahre nach Aufflammen der ersten „Gelbwesten“-Proteste in Frankreich. Die Industrieländerorganisation klassifiziert sie als ihre „Leitpublikation“ zu Trends, Ursachen und Folgen von Ungleichheit und den erforderlichen Maßnahmen, um sie zu reduzieren. Es ist die sechste Publikation dieser Art und die erste seit Ausbruch der Corona-Krise.

Niklas Záboji Wirtschaftskorrespondent in Paris

Nicht alle darin zusammengetragenen Erkenntnisse sind neu. So zitieren die OECD-Ökonomen eine rund vier Jahre alte Umfrage, wonach in den Industrieländern vier von fünf Bürgern eine wachsende Einkommensungleichheit beklagen. Auch deren tatsächliche Zunahme im OECD-Durchschnitt über die letzten drei Jahrzehnte hinweg ist kein neuer Befund.

Jüngste Umfragen zeigten allerdings, dass die Pandemie die Besorgnis noch einmal verstärkt hat. „Die Covid-19-Krise hat Ungleichheiten offengelegt und verschärft“, schreibt die OECD – obwohl die kurzfristige Entwicklung der tatsächlichen Einkommensungleichheit dank der politischen Maßnahmen in den Industrieländern gemischt sei. Teilweise habe sich die Schere zwischen Gut- und Geringverdienern sogar etwas geschlossen, was auch eine neue Studie des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung zeigt.

„Es gibt Hinweise darauf, dass die anhaltende Pandemie und die daraus resultierende Rezession bestehende Ungleichheiten ans Licht gebracht haben“, heißt es in dem OECD-Bericht. Schließlich sei die empfundene Ungleichheit schon vor der Pandemie „hoch“ gewesen. Die soziale Mobilität sei in der Wahrnehmung vieler Menschen in den Industrieländern ins Stocken geraten. Die Mittelschicht beklage steigende Kosten, stagnierende Einkommen und unsichere Jobperspektiven; der durchschnittliche Bürger in der 38 Staaten zählenden OECD glaube, dass nur 4 von 10 armen Kindern auf dem Weg ins Erwachsenenalter herausfinden aus der Armut.

Die Forderungen halten nicht überall Schritt

Wie der Bericht weiter zeigt, klaffen die Wahrnehmungen mitunter jedoch auseinander. Stünden konkrete Summen im Raum, habe nämlich auch die Toleranz gegenüber Ungleichheit zugenommen: Während die Bürger der Mitte in den späten 1980ern der Ansicht waren, dass Spitzenverdiener drei Mal so viel verdienen sollten wie Geringverdiener, werden heutzutage vier Mal so viel als gerecht akzeptiert, auch wenn die Toleranz in den letzten Jahren wieder etwas abgenommen hat.

Zugleich sei in einigen Industrieländern die Besorgnis über die Ungleichheit merklich größer als die Unterstützung für staatliche Interventionen. Mit anderen Worten: Der Unmut über eine wachsende Kluft zwischen Arm und Reich ist größer geworden, die Forderungen nach mehr Umverteilung durch den Staat hält damit aber nicht in der Bevölkerung aller Länder Schritt.

Das gilt – wenig verwunderlich – nicht zuletzt für jene Länder, in denen die Bürger der Meinung sind, dass Kleinkorruption bei Amtsträgern und der Missbrauch öffentlicher Gelder weit verbreitet sind. Hinzu komme, dass die Menschen von Land zu Land durchaus unterschiedlich über die Ursachen von sozialer Ungleichheit denken. So sei in der gesamten OECD die Nachfrage nach einer progressiveren Besteuerung dort geringer, wo Menschen glauben, dass Armut hauptsächlich auf mangelnden persönlichen Einsatz zurückzuführen ist.

„Große Meinungsverschiedenheiten“ über das Ausmaß

Zwar unterstreichen die OECD-Ökonomen, dass die Wahrnehmung der meisten Menschen in der Tendenz durchaus die faktische Ungleichheit spiegelt – und das im Zeitverlauf immer besser. Doch bleibe es eher bei einer Tendenz. Beispielsweise glaube im OECD-Durchschnitt jeder vierte Bürger, dass an die 10 Prozent der reichsten Haushalte mehr als 70 Prozent des Nationaleinkommens gehen. Ein weiteres Viertel schätzt den Einkommensanteil der Reichen hingegen auf 30 Prozent und somit deutlich geringer.

„Infolgedessen sind sich die Menschen nicht einig, wie viel Ungleichheit verringert werden sollte, aber hauptsächlich, weil sie unterschiedliche Grade der Ungleichheit wahrnehmen, und nicht, weil sie unterschiedliche bevorzugte Grade haben“, so ein Fazit der Ökonomen. Sie weisen darauf hin, dass es interessanterweise selbst bei Menschen mit ähnlichen sozioökonomischen Merkmalen „große Meinungsverschiedenheiten“ über das Ausmaß der Ungleichheit gebe.

Die OECD-Leitpublikation macht unmissverständlich deutlich, dass die Reduzierung von sozialer Ungleichheit ratsam ist. Für die Ökonomen steht fest: Die zur wirtschaftlichen Erholung von der Corona-Krise eingesetzten Mittel bieten eine große Chance, Reformen zur Angleichung der Einkommen zu lancieren. Das gilt unter Fachleuten auf dem Gebiet aber nicht unbedingt als ausgemacht. So resümierten die „Wirtschaftsweisen“ in Deutschland, welche die Bundesregierung beraten, in einem früheren Jahresbericht, dass der Zusammenhang zwischen Ungleichheit und Wirtschaftswachstum in der wissenschaftlichen Literatur empirisch „nicht eindeutig“ sei, sodass einzelne Ergebnisse „mit erheblicher Vorsicht“ interpretiert werden sollten.

Zwar könnten Verteilungskonflikte zu gesellschaftlicher und politischer Instabilität beitragen, heißt es dort. Das könne vor allem dann der Fall sein, wenn Teile der Bevölkerung von vornherein kaum Aussichten auf Erfolg haben, etwa wegen eines beschränkten Zugangs zum Bildungssystem. Andererseits sei mit einer ungleichen Verteilung von Einkommen und Vermögen „ein hoher Anreiz für individuelle Anstrengungen“ verbunden.