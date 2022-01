Indien : Mutter-Teresa-Schwestern dürfen wieder Spenden erhalten

Aktualisiert am

Obdachlose in Indien stehen in einer Warteschlange vor dem Bild von Mutter Teresa, um kostenlose Nahrung zu erhalten. Bild: AP

Die indische Regierung hat ein Spendenverbot für die von Mutter Teresa gegründete Hilfsorganisation „Missionaries of Charity“ (Missionarinnen der Nächstenliebe) aufgehoben. Damit darf der Frauenorden wieder Geld von Gebern aus dem Ausland annehmen, wie der asiatische Pressedienst Ucanews am Samstag berichtete. Sunita Kumar, Sprecherin des Ordens, äußerte sich erleichtert. Damit habe der Orden nicht gerechnet.

Die hindunationalistische Regierung in Neu Delhi hatte das Spendenverbot am 27. Dezember verhängt. Zur Begründung hieß es, dass die Hilfsorganisation die „Eignungskriterien“ dafür nicht mehr erfülle. Der Frauenorden betreibt in ganz Indien Unterkünfte für Arme und Obdachlose. Der Zeitung „The Hindu“ zufolge erhielt der Orden im Haushaltsjahr 2020/21 aus dem Ausland 750 Millionen US-Dollar (662 Millionen Euro).

Nach dem Verbot durch die Regierung war befürchtet worden, dass die Missionarinnen der Nächstenliebe einen Großteil ihrer Arbeit künftig nicht mehr finanzieren können. Beobachter werteten die Entscheidung damals als eine weitere Schikane der hindunationalistischen Politik gegen die Christen im Land.

Die aus dem heutigen Nordmazedonien stammende Mutter Teresa wurde durch ihre Arbeit mit Armen, Obdachlosen, Kranken und Sterbenden in Indien weltweit bekannt. 1979 erhielt sie dafür den Friedensnobelpreis. In der katholischen Kirche wird Mutter Teresa, die im September 1997 in Kalkutta starb, als Heilige verehrt.