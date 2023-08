Für Beschäftigte der Altenpflege gibt es einen eigenen Mindestlohn, der schon bisher deutlich über dem allgemeinen Mindestlohn liegt. Nun soll dieser Pflegemindestlohn ein weiteres Mal kräftig steigen: Von Mai 2024 an müssen Pflegeheime und -dienste für Hilfskräfte ohne Ausbildung mindestens 15,50 Euro je Stunde zahlen, von Juli 2025 an sogar 16,10 Euro. So sieht es die vom Bundesarbeitsministerium berufene Pflege­­lohn­kom­mis­si­on in ihrem nun vorliegenden neuen Beschluss vor. Verglichen mit dem aktuellen Mindestsatz von 13,90 Euro ist dies ein Plus von 16 Prozent. Insgesamt arbeiten in der Altenpflege in Deutschland rund 1,3 Millionen Menschen.

Der separate Mindestlohn für Pflegekräfte mit dreijähriger Ausbildung soll dem neuen Beschluss zufolge ebenfalls deutlich steigen: von heute 17,65 Euro auf 20,50 Euro je Stunde. Daneben gibt es auch noch eine mittlere Mindestlohnstufe, sie gilt für Beschäftigte mit einjähriger Ausbildung. Diese beträgt zurzeit 14,90 Euro. Mit dem neuen Beschluss soll sie im Mai kommenden Jahres auf 16,50 Euro steigen und im Juli 2025 dann auf 17,35 Euro. Das entspricht einem Plus von 16 Prozent.

Arbeitsminister Hubertus Heil (SPD) lobte den Beschluss. „Gute Löhne helfen auch gegen den Fachkräftemangel“, sagte er. „Ich freue mich, dass die Pflegekommission einstimmig entschieden hat und wir den Pflegerinnen und Pflegern so zu deutlich mehr Lohn verhelfen.“ Ähnlich erfreut reagierte Gesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD). Er schränkte allerdings ein: Die Erhöhung des Mindestlohns sei „nur ein erster wichtiger Schritt auf dem Weg zu einer fairen Entlohnung des Pflegepersonals“. Zur Frage, welche Kosten die Erhöhung für Pflegeeinrichtungen und Pflegebedürftige auslösen könnte, äußerten sie sich nicht.

Arbeitgeberverbände üben Kritik

Während Heil umgehend ankündigte, den Kommissionsvorschlag per Rechtsverordnung verbindlich festzuschreiben, gibt es innerhalb des Gremiums jedoch auch Einwände gegen dieses Vorgehen – vor allem sei nicht geklärt, wer die neuerliche Kostensteigerung bezahlen solle. Offenen Widerspruch meldet der Arbeit­­geberverband Pflege (AGVP) an: „Es gibt keine gute Altenpflege, wenn sie für die Pflegebedürftigen unbezahlbar ist oder Pflegeeinrichtungen unter einer Insolvenz- und Schließungswelle begraben werden“, warn­­te dessen Präsident Thomas Greiner. Die Lohnkommission dürfe Belange von Pflegebedürftigen nicht übergehen, nur weil diese nicht mit am Tisch säßen, kritisierte er.

Der AGVP hat in dem Gremium zusammen mit dem Roten Kreuz und den kommunalen Arbeitgebern ein Mandat.

Je zwei der insgesamt acht Kommissionsmitglieder stellen die Gewerkschaft Verdi, die Caritas und die Diakonie. Ein weiteres Mandat hat der Pflege-Arbeit­ge­ber­verband BPA. Im vergangenen Jahr hatte die Kommission erstmals in dieser Zusammensetzung eine Mindestlohnerhöhung beschlossen. Dieser Beschluss gilt noch bis Januar 2024 und sieht noch eine Erhöhungsstufe zum 1. Dezember vor. Mit ihr steigt der Mindestlohn für Hilfskräfte von derzeit 13,90 auf 14,15 Euro. Der neue Beschluss gilt für den Zeitraum von Februar 2024 bis Juni 2026.