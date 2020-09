Aktualisiert am

Milliardär will seine 45-Millionen-Yacht verkaufen

„Pink Gin“ : Milliardär will seine 45-Millionen-Yacht verkaufen

Luxusyacht umständehalber abzugeben: Milliardär Hans Georg Näder will seine legendäre „Pink Gin“ loswerden. Warum verkauft ein begeisterter Segler sein bestes Segelboot?

Milliardär Hans Georg Näder (Otto Bock Prothesen) sucht einen Käufer für seine legendäre Yacht „Pink Gin“. Für 45 Millionen Euro wird das Schmuckstück mit dem pinkfarbenen Segel auf den einschlägigen Internetseiten feilgeboten. Dabei war der Supersegler bis vor kurzem der ganze Stolz des Unternehmers: 54 Meter lang, Baujahr 2017, gefertigt aus Carbon, das Interieur vom Feinsten. Insgesamt das Beste und Teuerste, was auf den Weltmeeren segelt, wie es in der einschlägigen Promi-Presse hieß. Die „Pink Gin“ diente Näder demnach als Wohnung, Hotel, Büro und Seelentröster, das Beiboot (mit Helikopter-Landeplatz) wurde erst voriges Jahr in Dienst gestellt.

Georg Meck Verantwortlicher Redakteur für Wirtschaft und „Geld & Mehr“ der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung. F.A.Z.

Produziert hatte Näder die Yacht in seiner eigenen Werft, der Firma „Baltic Yachts“ in Finnland, die über die „Näder Ventures Beteiligungs GmbH“ in sein Imperium gehört. Der Unternehmer aus Duderstadt steuert nicht nur sein Stammunternehmen, den 1919 gegründeten Prothesenhersteller Otto Bock, sondern diverse andere mehr oder minder profitable Firmen, bis hin zu einem Hersteller von Matratzen, Kopfkissen und Bettwäsche.

Warum aber verkauft ein begeisterter Segler sein bestes Segelboot? Ist der Mann womöglich klamm? Nein, finanzielle Erwägungen hätten für die Entscheidung keine Rolle gespielt, lässt Hans Georg Näder ausrichten, er ändere vielmehr seinen Kurs im Schiffsbau. Näder plant demnach ein neues Projekt bei „Baltic Yachts“, „grün und nachhaltig“, wie es heißt. Der Öko-Trend beschere der Werft gerade viele Anfragen.