Vermögensverteilung : Die Neuvermessung der Reichen

Mit diesen Zahlen lässt sich Politik machen: Das reichste Prozent der Deutschen besitzt 35 Prozent der Vermögen. Bislang war man von „nur“ 22 Prozent ausgegangen. Auf die oberen 10 Prozent entfallen zwei Drittel des Gesamtvermögens, statt 59 Prozent. Die Reichen, das hat eine aufwendige Studie des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung (DIW) ans Licht gebracht, sind noch reicher als vermutet.

Für diejenigen, die Wohlhabende ohnehin stärker zur Kasse bitten wollen, ist klar, was daraus folgt: Höhere Steuern für Reiche, forderte der Paritätische Wohlfahrtsverband sogleich. Für alle anderen liefert die Studie, die auf mehr als tausend Befragungen wohlhabender Menschen beruht, einen reichen Schatz neuer Erkenntnisse. Auch mit denen lässt sich Politik machen – allerdings eine andere, als es sich Wohlfahrtsverbände wünschen.

Die Reflexe der SPD-Chefin

Die deutschen Millionäre sind nämlich keineswegs Privatiers, die auf der faulen Haut liegen. Drei Viertel von ihnen sind selbständig oder unternehmerisch tätig, sehr häufig in leitenden Positionen. 40 Prozent der Vermögen stecken in Firmenanteilen, sind also Betriebsvermögen, an denen Arbeitsplätze, Gehälter und Steuereinnahmen hängen. Mit durchschnittlich 47 Wochenstunden arbeiten die Millionäre mehr als die Gehaltsklassen darunter.

Neiddebatten sind unangebracht, Vermögensteuern die falsche Antwort, warnen deshalb die DIW-Wissenschaftler, die eigentlich nicht dafür bekannt sind, mit staatlicher Umverteilung auf Kriegsfuß zu stehen. Das ist richtig und wichtig. Niemand hätte etwas davon, diejenigen höher zu besteuern, die für Arbeit und Gehälter sorgen.

Wenn man die Lücke zwischen Arm und Reich verringern möchte, wofür es Gründe gibt, muss man am unteren Ende ansetzen und den Aufbau von Vermögen unterstützen. Viel zu viele Deutsche haben keinerlei Ersparnisse, auch im internationalen Vergleich ist das ein Armutszeugnis. Die Konzepte dafür gibt es, eine Deutschlandrente zum Beispiel, doch die Politik schiebt das Thema auf die lange Bank.

Stattdessen fordert SPD-Chefin Saskia Esken reflexhaft eine Corona-Reichensteuer. Spätestens jetzt sollte sie wissen: Die Vermögenden werden ohnehin für die Krise zahlen – und müssen froh sein, wenn von ihren Unternehmen danach noch etwas übrig ist.