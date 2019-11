Altersvorsorge : Rentenpolitik ohne Kompass

Die Koalition in Berlin hat die Grundfrage, was das umlagenfinanzierte Rentensystem künftig leisten soll, nicht beantwortet. Bild: epd

Die Beschlüsse der Parteispitzen von Union und SPD unter der Überschrift „Grundrente“ stehen sinnbildlich für den Politikstil der einstmals großen Koalition, für den Politikstil der Ära Merkel: Nach zäher bis hitzige Auseinandersetzung entsteht ein feinziseliertes Werkstück, das nach allen Regeln der Kompromisskunst gefertigt ist – mit einer Oberfläche, die fast jede denkbare Kritik mit verzierenden Schnörkeln würdigt. Und die dadurch nicht wenige Betrachter schlicht ermüdet. So wird das Stück dann erfahrungsgemäß über die parlamentarischen Hürden hinweg ausgeliefert. Am Ende können sich die Koalitionäre feiern, ein „Versprechen“ umgesetzt zu haben – wobei sich die SPD mit dem Feiern bekanntlich oft schwertut.

Das Problem dieser Ziselierungspolitik ist leider, dass sie keinem erkennbaren Plan folgt und keine überzeugende Begründung liefert, warum die Regierungsarbeit eigentlich fortgesetzt werden soll – außer, dass sich noch nicht alle Interessengruppen bedient fühlen. An der 2013 von Union und SPD begonnenen Rentenpolitik lässt sich all das gut besichtigen: Dass das deutsche Alterssicherungssystem vom kommenden Jahrzehnt an unter stark wachsenden demographischen Lasten ächzen würde, war bekannt. Dass die beiden Säulen der Zusatzvorsorge – Betriebs- und Riesterrente – nicht die geforderten Traglasten aufnehmen, ebenso. Und dass all dies zur Frage führt, wie sich Alterssicherung für die Zeit nach 2025 verlässlich und armutsfest gestalten lässt.

Die Koalition und große Teile der sie stützenden Parteien haben sich darum aber nicht ernsthaft gekümmert und sind anderen Kalkülen gefolgt. Sie haben zwar fortlaufend mit Begriffen wie „Bekämpfung von Altersarmut“ und „Verlässlichkeit“ hantiert. Aber dann ging es um höhere Renten für Mütter vor 1992 geborener Kinder; und für die koalitionäre Balance kam die Rente ab 63 für langjährig beschäftigte und meist gut verdienende Facharbeiter hinzu. Kosten: rund 10 Milliarden Euro je Jahr.

Ein sozialpolitischer Meilenstein?

Mit einer Politik, die gezielt Altersarmut bekämpft und Verlässlichkeit schafft, hatte das wenig zu tun. Und auch danach wandten sich Union und SPD nicht den angeblich als zentral erkannten Zukunftsfragen zu. Im vergangenen Jahr folgte eine weitere Rentenaufstockung für Mütter vor 1992 geborener Kinder – diesmal gekoppelt mit einer Zusage an die heutige Rentnergeneration, dass ihre Renten jedenfalls bis 2025 jedes Jahr mindestens genauso stark steigen wie die Löhne der Arbeitnehmer. Auch das ist eine Regelung, die Bezieher höherer Renten bevorzugt. Kosten: weitere 6 Milliarden Euro je Jahr. Was nach 2025 daraus wird, ist formal ungeklärt – aber es würde viel Frust erzeugen, eine solche Zusage wieder einzukassieren.

All das gehört zur Bewertung des aktuellen Kompromisspakets, in dem führende Koalitionäre einen „sozialpolitischen Meilenstein“ zu erkennen glauben. Die Wahrheit ist: Die Grundrente wird weder das Vertrauen in den Generationenvertrag stärken, noch taugt sie als Konzept gegen Altersarmut – unabhängig davon, ob mit Bedürftigkeits-, Einkommens- oder ohne jede Prüfung. Denn langjährig versicherte Arbeitnehmer hatten immer ein stark unterdurchschnittliches Armutsrisiko – im Gegensatz zu Selbständigen oder Menschen mit wechselndem Erwerbsverlauf, die es vielleicht nur auf 30 Jahre sozialversicherungspflichtige Anstellung bringen.

Das Beste, was sich zur Grundrente festhalten lässt, ist daher: Mit 1,5 Milliarden Euro je Jahr wirken ihre geschätzten Kosten fast bescheiden im Vergleich mit früheren Paketen. Doch wird das kaum das letzte Wort sein angesichts der neuen „Gerechtigkeitslücken“, die die neue Grundrente aufreißt. Zumal der Zierrat des Pakets – höhere Freibeträge für Wohngeld, Betriebsrenten und Mitarbeiterkapitalbeteiligungen – auch nicht gratis zu haben ist.

Eine Rentenpolitik, die neues Vertrauen schaffen will, müsste als erstes definieren, was ihre Ziele sind: Welche Rolle soll die gesetzliche Rente in Zukunft spielen, welche die kapitalgedeckte Vorsorge? Welche die Grundsicherung – und soll dieses steuerfinanzierte Auffangnetz vielleicht irgendwann zu einem Grundbaustein der Altersversorgung für alle Versicherten weiterentwickelt werden, um das umlagefinanzierte System zu entlasten? Oder wo sonst soll die Reise hingehen? Darüber ließe sich tatsächlich ein wertvoller Streit führen. Und wenn er entschieden ist, kann zielgerichtete Rentenpolitik beginnen.

Die einst große Koalition hätte die Möglichkeit dazu gehabt. Sie hat sie nicht genutzt, sondern durch taktisch gesteuertes Herumschrauben am System die Verunsicherung vergrößert. Die Grundsatzfragen werden trotzdem eines Tages geklärt werden – spätestens, wenn die Kassen leer sind und die heutigen Versprechen nicht mehr zu halten sind. Der Zeitpunkt dafür wird nun etwas vorverlegt.