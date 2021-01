Milliardärin durch E-Zigarette : In drei Jahren zur Zigarettenkönigin

Am Montag, Schanghai und Peking waren auf geradem Weg in einen neuen Lockdown, wurde vielen Chinesen beim Blick auf ihr Smartphone klar, was das eigentlich heißt: in einem Land zu leben, das in aller Welt als ausgesprochen „dynamisch“ gilt. Die Unternehmerin Kate Wang, gerade mal 39 Jahre alt, war mit dem Handelsschluss der Börse in Amerika vor dem Wochenende zuvor über Nacht zu einer der reichsten Frauen der Welt geworden. Relx heißt der Hersteller von E-Zigaretten und Stiften zur Inhalation von Dampf (vape pens), der am Freitag an der New York Stock Exchange sein äußerst erfolgreiches Börsendebüt hingelegt hatte. Am Ende des Handelstags hatte die erste Aktie aus China, die seit Jahresbeginn in Amerika neu notiert worden war, 29,51 Dollar gekostet – ein Kursanstieg von 146 Prozent. Kate Wang, die Relx gegründet hat, besitzt laut der Reichenliste des Magazins „Forbes“ nun ein Vermögen von 9,1 Milliarden Dollar.

257 neue Milliardäre

Hendrik Ankenbrand Wirtschaftskorrespondent für China mit Sitz in Schanghai. F.A.Z.

Nun ist sagenhafter Reichtum in China keine Seltenheit. Knapp 900 Dollar-Milliardäre gibt es in der zweitgrößten Wirtschaft, die noch Ende der siebziger Jahre zu den ärmsten der Welt gezählt hat. Allein im Jahr 2019 brachte das Land 257 neue Milliardäre hervor, im Schnitt 5 neue pro Woche. Was den Aufstieg von Kate Wang in die Vermögensliga der obersten Eintausend des Milliardenvolks so besonders macht, sind zwei Tatsachen: Die Frau ist gerade einmal 39 Jahre alt – und hat ihr Unternehmen erst vor knapp 3 Jahren gegründet. Eine derart steile Karriere lässt selbst in China kurz den Atem stocken, in dem sonst in Millionenmetropolen wie Shenzhen die Straßenkehrer noch nicht einmal den Blick heben, wenn wieder ein vollständig in Pink lackierter Rolls-Royce vorbeifährt.

Weil in Chinas Internet allerlei selbsterklärte Blogger den Takt im Nachrichtenstrom angeben, die ohne viel Federlesens auf ihren Kanälen ungeprüfte Sensationsnachrichten verbreiten, hatte es am Montag sogar zuerst geheißen, dass Kate Wang nun sogar die zweitreichste Frau der Welt sei. Doch da hatten sich die Hobby-Journalisten beim Blick in den Börsenprospekt von Relx gründlich verrechnet.

Sagenhaft bleibt die Lebensgeschichte der Unternehmerin dennoch, die vor der Gründung von Relx eine einfache Angestellte war. 2008 hatte Wang an der Xian-Jiaotong-Universität ihren Abschluss in den Fächern Finanzen und Recht erhalten. Die Stadt in Zentralchina ist deutschen Touristen vor allem wegen der Terakotta-Armee bekannt. Danach arbeitete sie als Management-Trainee beim amerikanischen Konsumgüterproduzenten Procter & Gamble. Als der ebenfalls aus den Vereinigten Staaten stammende Fahrdienst Uber in den chinesischen Markt einstieg, leitete Wang dessen Geschäft in der Stadt Hangzhou bei Schanghai und wechselte später auf eine leitende Position in der Landeszentrale in Peking. Nachdem der von Chinas Regierung unterstützte einheimische Fahrdienst Didi den amerikanischen Konkurrenten in die Knie gezwungen und übernommen hatte, leitete Wang dort das „Premium-Angebot“, bei dem weißbehandschuhte professionelle Fahrer die Kunden in schwarzen Mittelklasse-Limousinen chauffieren.