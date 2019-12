Neue Untersuchung : Die Ungleichheit der Vermögen sinkt

Zwei von drei Bürgern in Deutschland glauben laut einer Umfrage für die Bundesregierung, dass hierzulande die Ungleichheit der Vermögen und damit die Kluft zwischen Arm und Reich in den vergangenen Jahren größer geworden ist. Diese Einschätzung stimmt aber nicht mit den Ergebnissen einschlägiger Datenquellen überein. Vielmehr hat die Ungleichheit der Vermögen demnach in den vergangenen zehn Jahren sogar eher abgenommen. Darauf weist das arbeitgebernahe Institut der deutschen Wirtschaft (IW) mit einer am Dienstag vorgelegten Analyse hin. Sie stützt sich unter anderem auf Daten der amtlichen Einkommens- und Verbrauchsstichprobe (EVS), die auch im Internetangebot des Bundessozialministeriums abrufbar sind.

Gemessen am Gini-Koeffizienten, einem wissenschaftlich anerkannten Verteilungsmaß, ist die Vermögensungleichheit seit zehn Jahren sogar rückläufig – von 0,748 im Jahr 2008 auf 0,723 im Jahr 2018. Der Gini-Koeffizient nimmt Werte zwischen null und eins an, wobei null für eine völlige Gleichverteilung steht. Ähnliche Ergebnisse wie die EVS liefert auch das Sozio-oekonomische Panel (Soep) eine große Haushaltsbefragung für die Sozialwissenschaft.

SPD-Pläne mit falscher Prämisse?

Reichtumskritiker wenden häufig ein, dass in solchen Befragungsdaten Großvermögen unterrepräsentiert seien und daher die tatsächliche Ungleichheit größer als angegeben. Dies allerdings ändere nichts daran, dass die Ungleichheit in den vergangenen Jahren eher ab- als zugenommen habe, verdeutlicht das IW. Außerdem würden auch Sachvermögen von Normalhaushalten – etwa deren Autos – in den Auswertungen nicht berücksichtigt. Laut einer Korrekturrechnung des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung (DIW) würde eine genauere Berücksichtigung solcher Vermögenswerte den gemessenen Gini-Koeffizienten um 0,2 Punkte senken.

Aus der Sicht von IW-Forscher Maximilian Stockhausen stellt die – entgegen verbreiteter Wahrnehmung – „bemerkenswerte Stabilität der Vermögensverhältnisse“ auch die SPD-Pläne für eine neue Vermögensteuer in Frage: Deren „zentrale Prämisse einer stetig wachsenden Vermögensungleichheit“ sei nicht richtig. Durch die wiederholte Behauptung verfestige sich aber „das falsche Bild einer stetig steigenden Vermögensungleichheit“ und trage Neid in die Gesellschaft.

Die gewerkschaftsnahe Hans-Böckler-Stiftung wies nach der IW-Veröffentlichung darauf hin, dass die Ungleichheit der Vermögen hierzulande trotzdem höher sei als in den meisten europäischen Ländern. Ähnliches gilt allerdings auch etwa für Schweden.