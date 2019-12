Kinderarbeit im globalen Süden : Wie Heimarbeit Kinder in Entwicklungsländern schützen kann

Heimarbeit in Entwicklungs- und Schwellenländern, insbesondere für lange Lieferketten der Textilindustrie oder im Kunsthandwerk, öffnet der Ausbeutung Tür und Tor. Kein gewerkschaftlicher Schutz, Vereinzelung und Abhängigkeit vom Einkäufer sind Gefahren, die die Lohnarbeiter zu Hause noch härter treffen als in den Fabriken Asiens oder Afrikas. Nun aber wagen sich ausgerechnet die führenden Kinderschutzorganisationen der Welt hervor und loben die Chancen, die die Heimarbeit Kindern biete.

Christoph Hein Wirtschaftskorrespondent für Südasien/Pazifik mit Sitz in Singapur. F.A.Z.

Worum geht es? Nach Schätzungen der Internationalen Arbeitsorganisation (ILO) arbeiten mehr als 300 Millionen Menschen in den globalen Lieferketten. Grundsätzlich bedeutet dies ein hohes Risiko für die Familien. „Wenn Kinder in die Heimarbeit integriert werden, hat dies vor allem finanzielle Ursachen. Das Einkommen der Arbeit von zu Hause geht rauf und runter und kann, abhängig von der Zahl der Bestellungen, oft nicht einmal die Höhe des Mindestlohns eines Fabrikarbeiters erreichen“, erklärt die größte Kinderhilfsorganisation der Welt, Save the Children, in einer Studie, die der F.A.Z. vorab vorlag.