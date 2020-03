Steuersystem : „Alle sehen immer nur die Belastung“

Die letzte Steuerreform liegt 15 Jahre zurück. Wäre es nicht mal wieder Zeit für eine Anpassung?

Das Steuersystem in Deutschland ist nicht in so schlechter Verfassung, wie oft kolportiert. Aber es gibt natürlich Dinge, die wir tun könnten und sollten – vor allem in der Unternehmens-, aber auch in der Einkommensbesteuerung.

Was läuft denn falsch bei der Besteuerung unserer Einkommen?

Am unteren Rand unserer Gesellschaft ist nicht die Einkommensbesteuerung allein ein Problem, sondern auch das Sozialsystem: Wenn Sie sich in der Grundsicherung befinden und Sie verdienen sich etwas hinzu, dann wird Ihnen ein Teil der Zahlungen vom Amt gestrichen. Diese sogenannte Transferentzugsrate wirkt wie eine Einkommensteuer. In vielen Fällen bleiben den Betroffenen von hundert verdienten Euro so nur zwanzig Euro. In einigen krassen Fällen sogar gar nichts mehr. Das passiert, weil unser Sozialsystem relativ kompliziert ist.