Geflüchtete oder Fachkräfte : Wie sich Einwanderung besser steuern lässt

Gestrandet in Tunesien: Geflüchtete, vor allem aus dem Bürgerkriegsland Sudan, hoffen auf eine Perspektive. Bild: dpa

Es ist eine paradoxe Situation: Einerseits gibt es immer weniger Menschen, die die Alten, Kranken und Kinder versorgen oder als Handwerker arbeiten. Andererseits setzt die Politik alles daran, Menschen aus dem Nahen Osten und Afrika, die nach Deutschland kommen und hier arbeiten wollen, fernzuhalten. Legale Einwanderung für sogenannte Wirtschaftsflüchtlinge aus diesen Weltregionen ist ein heißes Eisen. Viele Deutsche hegen Ressentiments gegen dunkelhäutige oder muslimische Ausländer, die von Rechtspopulisten – allen voran der AfD – befeuert werden. Auch Kriegsflüchtlinge, die nach internationalem Völkerrecht schutzbedürftig sind und ein Recht auf Asyl haben, könnten es durch die angestrebte EU-Asylreform künftig schwerer haben.

Wissenschaftler sprechen von einem verzerrten Bild, das entstanden sei. Die Diskussionen um Geflüchtete in Deutschland und Europa seien durch Missverständnisse und Meinungsmache geprägt und basierten viel zu wenig auf Fakten, sagt Ramona Rischke, Wissenschaftlerin am Deutschen Zentrum für Integrations- und Migrationsforschung in Berlin. Die Forschung belege, dass sich die meisten Menschen nicht auf den Weg nach Deutschland machen, weil sie hier ihr wirtschaftliches Glück suchen, sondern weil Krieg und Konflikte sie aus der Heimat vertreiben.