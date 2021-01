Empörung auf Twitter : Merz und die Neidsteuer: Ein falsches Wort

Manchmal genügt ein falsches Wort, um Twitter zum Kochen zu bringen. In diesem Fall lautet das Wort „Neidsteuer“. Der polarisierende CDU-Politiker Friedrich Merz hat es verwendet. Eine tückische Kombination!

Christoph Schäfer Verantwortlicher Redakteur für Wirtschaft und Finanzen Online. F.A.Z.



Doch der Reihe nach: Am Mittwochabend saß Merz im ZDF in der Talkshow von Markus Lanz. Der Zeitpunkt war gut gewählt, weil der 65-Jährige an diesem Wochenende zum neuen Vorsitzenden der CDU gewählt werden möchte. Da im September zudem die nächste Bundestagswahl ansteht, ist mit der christdemokratischen Spitzenposition auch die Kanzlerschaft zum Greifen nah. In so einer Situation kommt es auf jede Botschaft an – und wie sich derzeit auch auf Twitter wieder zeigt, sogar auf jedes Wort.

Obwohl der sehr gut vorbereitete Markus Lanz den konservativen Juristen Merz immer wieder mit unangenehmen Fragen piesackte, blieb Merz erstaunlich ruhig. Er parierte Fragen zu seinem Konkurrenten Armin Laschet („fühle mich in NRW gut regiert“) und tappte weder bei der Frauen-Frage („der Eindruck täuscht“) noch bei den Klimazielen („halte ich unbedingt ein“) in die gestellten Fallen.

„Das ist der reine Klassenkampf“

Nach 53 Minuten und 46 Sekunden Sendezeit, kam die Steuerpolitik an die Reihe. Der Moderator fragte Merz, was er von der Idee von Bundesfinanzminister Olaf Scholz (SPD) hält, der eine Sonderabgabe ab einem jährlichen Einkommen von 200.000 Euro fordert. Merz antwortete: „Das ist der reine Klassenkampf, das ist die Neidsteuer, die der Finanzminister braucht, wenn er gleichzeitig behauptet, es wäre Geld genug da für alles, was er vorhat.“

In den folgenden zwei Minuten präzisierte Merz, was genau ihn am Scholz-Vorstoß stört: „Auf der einen Seite hat er genug Geld, auf der anderen Seite will er diese Steuer, das muss er aufklären.“ Ferner erklärte er, „es wäre wirtschaftspolitisch falsch, jetzt Steuererhöhungen zu diskutieren, allein die Psychologie dieser Diskussion ist für die Unternehmen verheerend“.

Die Steuer- und Abgabenlast sei jetzt schon zu hoch, deshalb wolle er „Steuererhöhungen gerne ausschließen, wenn es irgend geht“. Definitiv ausschließen könne er höhere Steuern nach der Wahl aber nicht, denn die nächste Regierung werde nach der Corona-Krise erst einmal einen Kassensturz machen müssen.

Selbst wer Friedrich Merz nicht leiden mag, sollte zugeben, dass viele dieser Aussagen richtig sind. Tatsächlich versichert Finanzminister Scholz seit Monaten auf der einen Bühne, dass sich Deutschland die gigantischen Krisenausgaben leisten könne, fordert auf der anderen Bühne aber höhere Steuern für Spitzenverdiener, um diese Ausgaben stemmen zu können. Es ist auch zutreffend, dass Wirtschaftspolitik zu einem großen Teil aus Psychologie besteht. Wer Unternehmern monatelang ankündigt, dass er sie künftig höher besteuern will, darf sich nicht wundern, wenn sie sich mit Investitionen in Deutschland zurückhalten.

Dass die Steuer- und Abgabenlast in Deutschland schon jetzt sehr hoch ist, dürfte auch kaum jemand ernsthaft bestreiten, denn das Verhältnis von Steuern und Sozialabgaben zur gesamten Wirtschaftsleistung beträgt seit dem Jahr 1980 etwa 40 Prozent. Spitzenverdiener erhalten nur etwa die Hälfte ihres Bruttoeinkommens netto ausgezahlt. Es lässt sich sehr lange darüber streiten, ob das schon jetzt zu viel ist – oder noch immer zu wenig.