F.A.Z. exklusiv : Das sind die Bedingungen der FDP für ein neues Rentenpaket

Nach der Einführung des neuen Bürgergelds als Hartz-IV-Ersatz zum 1. Januar will die Ampelregierung in diesem Frühjahr sozialpolitisch einen weiteren Ausbau der gesetzlichen Rente voranbringen. Dazu gehört neben dem Aufbau eines neuartigen Kapitalstocks für die Rentenversicherung unter dem Begriff Aktienrente auch eine neue, langfristige „Haltelinie“ für das Rentenniveau. Diese soll vor allem nach Vorstellung von SPD und Grünen künftig für stärkere jährliche Rentenerhöhungen sorgen, als das mit der bisherigen Rentenformel der Fall wäre.

Dietrich Creutzburg Wirtschaftskorrespondent in Berlin. Folgen Ich folge

Die FDP stellt nun aber Bedingungen für dieses sozialpolitische Projekt. Vor allem will sie die Neuregelung zu den stärkeren jährlichen Rentenerhöhungen nur mitmachen, falls wirklich klar ist, dass sie für Beitrags- und Steuerzahler auf Dauer bezahlbar bleibt. „In der Rentenformel müssen alle Parameter nachweislich auch langfristig finanzierbar sein“, sagte der stellvertretende Parteivorsitzende Johannes Vogel der F.A.Z. „Hier müssen wir in Jahrzehnten denken und rechnen“, betonte Vogel, der auch parlamentarischer Ge­schäftsführer der FDP im Bundestag ist.

Zur Begründung fügt er eine grundsätzliche Warnung hinzu: „Uns darf die Abhängigkeit unseres Rentensystems von der Demographie in den 2030er-Jahren nicht einholen, wie uns die Abhängigkeit von russischem Gas eingeholt hat.“ Auch dies sei eine zentrale Lehre aus dem Krisenjahr 2022: „Absehbare Herausforderungen holen uns als Versäumnisse ein, wenn wir sie nicht rechtzeitig und umfassend genug angehen“, sagte Vogel.

Kritik der Wirtschaftsweisen Schnitzer

Dahinter stehen Bedenken gegen ein Ausgeben neuer Rentenversprechen, die womöglich schon bald wegen Unfinanzierbarkeit wieder zurückgenommen werden müssten. Damit dies nicht eintritt, regt die FDP nun auch offen eine Änderung der Regelungen zum Renteneintrittsalter an – mit dem Ziel, die durchschnittliche Lebensarbeitszeit der Beschäftigten zu verlängern. Mittelbar kann sie sich dabei sogar auf Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) berufen. Dieser hatte sich im Dezember kritisch über einen hohen Anteil vorzeitiger Renteneintritte in Deutschland geäußert. Forderungen, die von ihr durchgesetzte „Rente ab 63“ für langjährig Versicherte wieder zurückzunehmen lehnt die SPD aber ab.

Vogel regt nun zur allgemeinen Altersgrenze, derzeit 65 Jahre und 11 Monate, an: „Wir sollten dafür zudem auch beim Renteneintrittsalter weiter gehen als der reine Prüfauftrag im Koalitionsvertrag und dieses genau wie in Schweden flexibilisieren – dort arbeiten die Menschen so im Schnitt am längsten.“ In Schweden gibt es keine einheitliche Altersgrenze für alle, sondern einen Korridor für den Renteneintritt, der von 62 bis 68 Jahren reicht, wobei sich die Rentenhöhe auch danach bemisst, ob man in diesem Korridor früher oder später in Rente geht. Genau damit erreiche Schweden sein überdurchschnittlich hohes Renteneintrittsalter, argumentiert die FDP.