Energieproteste in Italien : Strom- und Gasrechnungen gehen in Flammen auf

Seit Jahren führt Gianni del Mastro in der Altstadt von Bari das Restaurant „Osteria Del Borgo Antico“. Das Menü reicht von der Pizza Margherita über die regionaltypische Pasta der „Orecchiette“ bis zu den Rinderrouladen „Braciole pugliesi“. Der 61 Jahre alt Gastronom bezeichnet sich als unpolitischen Menschen, doch jetzt treibt ihn die Existenzangst auf die Straße. Am Wochenende hat er in Bari an einer Protestaktion gegen die hohen Strom- und Gasrechnungen teilgenommen. Dort verbrannten mehrere Italiener symbolisch ihre Strom- und Gasrechnungen. Del Mastro tat das nicht. „Wir haben immer unsere Rechnungen bezahlt, daher habe ich da nicht mitgemacht. Doch wir müssen unserem Unmut Luft machen“, sagt er.

Christian Schubert Wirtschaftskorrespondent für Italien und Griechenland. Folgen Ich folge



Vor einem Jahr zahlte der Gastronom noch 1800 Euro im Monat an seinen Elektrizitätsversorger – im Juli 2022 waren es 5700 Euro. „Der Tourismus war sehr stark in diesem Sommer, doch jetzt decken die Einnahmen die Kosten nicht mehr. In zwei, drei Wochen muss ich vielleicht schließen und kann erst wieder im nächsten Frühjahr öffnen. Sonst hatten wir immer das ganze Jahr über geöffnet“, klagt der Unternehmer. Del Mastro betreibt auch noch einen Pub in der süditalienischen Hafenstadt. Wenn er schließt, werden 15 Personen arbeitslos.

Zu Protestaktionen wie in Bari kommt es derzeit an vielen Orten Italiens: Die Menschen lassen ihre Strom- und Gasrechnungen in Flammen aufgehen. Es ist bisher keine Massenbewegung, doch die symbolischen Handlungen, an der teilweise nur einige Dutzend Personen teilnehmen, machen Schule. Für den Montag hatte die linksstehende Gewerkschaft USB und einige politische Gruppierungen zu Demonstrationen in vierzehn Städten aufgerufen. Teilgenommen haben dann aber nicht nur ihre Anhänger, sondern auch viele Kleinunternehmer wie Del Mastro sowie Rentner mit niedrigen Bezügen.

Staatliche Unternehmen zur Kulisse

Die Demonstrationen finden oft vor den Büros von Energieversorgern statt, allen voran dem teilstaatlichen Unternehmen ENI, doch auch andere Vertretungen staatlicher oder wirtschaftlicher Macht bieten die Kulisse. In Neapel versammelten sich die Protestierenden am Montag vor dem Sitz der staatlichen Beteiligungsgesellschaft Cassa di Depositi e Prestiti (CDP). Die Botschaft ist oft die gleiche: „Wir können die Rechnungen nicht mehr bezahlen, die Regierung lässt uns im Stich“, wie einer der Demonstranten in Neapel sagte. Schon am 29. September waren in der Stadt die Bäcker auf die Straße gegangen und hatten symbolisch die Beerdigung ihres Berufsstandes inszeniert. Auch die Spekulationen der Unternehmen, die zu hohen Energiepreisen führten, werden scharf verurteilt. Ebenso kritisieren die Demonstranten die allgemeine Inflation, gerade bei Lebensmitteln.

Die Proteste werden bisher nicht von einer zentralen Stelle aus koordiniert, sondern beruhen weitgehend auf spontanen Aktionen lokaler Gruppen. Nun aber versucht eine Initiative namens „non paghiamo“ („Wir zahlen nicht“) den Protest über das Internet zu bündeln. „Wir wollen einen Streik beim Bezahlen der Rechnungen durchsetzen. Unser Ziel ist es, die Kosten auf das Niveau vor der Inflation und dem Krieg zu senken“, sagte Marco Kino, ein Krankenpfleger aus Rom, der Zeitung „Corriere della Sera“. Nach eigenen Angaben hat sich die Initiative von der „Don’t pay“-Bewegung in Großbritannien inspirieren lassen, die auch in Frankreich Anhänger findet. Die italienische Gruppe strebt an, bis Ende November eine Million Anhänger zu gewinnen. Am Montag hatten sich auf der Webseite allerdings erst gut 8700 Unterstützer eingetragen. „Wenn wir eine Million haben, fangen wir an, die Rechnungen nicht oder nur teilweise zu bezahlen. Wir brauchen die kritische Masse, weil wir niemanden durch Strom- und Gasabschaltungen in Schwierigkeiten bringen wollen“, sagte Kino.