Einkommensverteilung : Sie sind reicher, als Sie denken!

Sind Sie Studienrat am Gymnasium, Assistenzarzt im Krankenhaus, vielleicht auch Software-Entwickler oder Staatsanwalt? Dann sind Ihre Chancen groß, dass sie zu Deutschlands wohlhabendsten zehn Prozent gehören. Vergangene Woche hat das arbeitgebernahe Institut der deutschen Wirtschaft in Köln vorgerechnet: Mit mindestens 3529 Euro Nettoeinkommen gehören Singles schon zu den zehn Prozent der Deutschen mit dem größten Wohlstand. Diese Woche hat das Deutsche Institut für Wirtschaftsforschung neue Schätzungen zum Vermögen der Reichsten Deutschen vorgelegt – doch die ändern an diesem Befund auch nichts. Und jedes Mal, wenn solche Zahlen irgendwo auftauchen, ist die Überraschung groß.

Patrick Bernau Verantwortlicher Redakteur für Wirtschaft und „Geld & Mehr“ der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung. F.A.Z.





Die obersten 20 Prozent können als reich bezeichnet werden, so sehen es die Deutschen meistens. Doch das ändert sich ziemlich schnell, wenn die Leute bemerken, dass sie selbst dazugehören. Sich selbst sortiert man ja im Alltag höchstens in die Mittelschicht ein. Woher kommt dieser Unterschied in der Wahrnehmung?

Man umgibt sich mit ähnlichen Leuten

Dafür gibt es gleich drei Erklärungen. Die beliebteste dreht sich darum, mit wem man sich umgibt. Akademiker heiraten oft Akademiker, haben andere Uni-Absolventen als Freunde; sie wohnen in Stadtvierteln, die man sich mit so einem Gehalt leisten kann und die so aussehen, wie es zum eigenen Lebensstil passt. In so einer Umgebung gibt es mal einen Bekannten, der etwas mehr verdient, und einen Freund mit etwas geringerem Einkommen – jeder in dieser Gruppe kann in der nationalen Einkommenshierarchie schon weit oben stehen, fühlt sich aber wegen der persönlichen Erfahrungen locker in der Mitte. „Man hat zunehmend mit Menschen aus der gleichen sozialen Schichtung zu tun, die Stadtteile werden sozioökonomisch homogener“, sagt Sebastian Dullien, Chef des gewerkschaftsnahen Instituts für Makroökonomie und Konjunkturforschung. „Man kriegt gar nicht mehr mit, wie der Rest tickt.“

Dann kommt dazu, dass es ja noch so viele reichere Menschen gibt. Wer nach oben guckt, sieht Milliardäre wie die Aldi-Familie Albrecht oder die SAP-Gründer Hasso Plattner oder Dietmar Hopp, die jedes Jahr Abermillionen verdienen. Die sind doch so weit weg! Dass zwischen dem durchschnittlichen Deutschen und den paar wenigen Milliardären aber tatsächlich gar nicht mehr so viele Leute kommen, vergisst man leicht. Und so wenige müssen es ja tatsächlich gar nicht sein. „Die obersten zehn Prozent, das sind halt auch mehr als acht Millionen Leute“, sagt der Heidelberger Ungleichheits-Forscher Dietmar Fehr.

Schließlich sieht man sich selbst nur ungern als reich. Mit Reichtum gehen einige unangenehme Fragen einher: Lebe ich in größerer Gefahr, dass bei mir eingebrochen wird? Wie verhält man sich so als Reicher? Und wenn ich so viel Geld habe, muss ich dann nicht viel mehr Geld spenden oder zumindest im Privatleben gelegentlich großzügiger sein? Solchen Fragen entgeht der Mensch elegant, wenn er sich von vornherein selbst in der Mitte einsortiert.