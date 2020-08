Einkommen und Vermögen : Der unterschätzte Wohlstand der Senioren

Aktualisiert am

Ein älterer Herr steht an einem Geldautomaten in einer Sparkassen-Filiale. Bild: Picture-Alliance

In Armutsdebatten geht es meist nur um Einkommen – zählt man aber Vermögen mit, ändert sich das Bild. So gerechnet machen Menschen über 65 Jahren fast die Hälfte aller Reichen in Deutschland aus.