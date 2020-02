Soziale Ungleichheit : Warum sich die Lohnschere wieder schließt

Bauarbeiter in Berlin-Mitte: Im Baugewerbe sind auch dank der jahrelangen Hochkonjunktur in den vergangenen Jahren die Löhne kräftig gestiegen. Bild: ddp

Die Schere zwischen Arm und Reich geht immer weiter auseinander. Jahrelang dominierte diese These Debatten in Politik und Talkshows. Es hieß, die Arbeitnehmer am unteren Ende der Lohnskala könnten nicht Schritt halten mit den Zuwächsen der Spitzenverdiener. So befand es auch Marcel Fratzscher, Präsident des in Berlin ansässigen Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung (DIW), der vor vier Jahren ein Buch mit dem Titel „Verteilungskampf – Warum Deutschland immer ungleicher wird“ schrieb.

Doch nachdem es schon früher Zweifel gegeben hatte, ob die Lohnschere tatsächlich immer weiter auseinanderklafft, sind es nun ausgerechnet DIW-Fachleute, die Fratzschers These von der allseits steigenden Ungleichheit mit neuen Fakten entkräften. Statt zu wachsen, sinke das Verhältnis zwischen kleinen und großen Stundenlöhnen nämlich, und zwar kräftig: Erzielten die Spitzenverdiener im Jahr 2006 noch ein viermal so hohes Einkommen wie die Geringverdiener, liege dieser Wert heute nur noch bei etwas mehr als dem Dreieinhalbfachen.

Die Lohnungleichheit auf Basis des Bruttostundenlohns sei auf das Niveau der frühen 2000er Jahre zurückgegangen. Die Ökonomen stützen sich auf Daten des Sozio-oekonomischen Panels, einer regelmäßigen Befragung unter knapp 15 000 deutschen Haushalten. Zuletzt habe sich der Rückgang verstärkt. „Es ist erfreulich, dass sich das Wirtschaftswachstum in Deutschland seit 2013 auch in steigenden Reallöhnen bei den Beschäftigten niederschlägt“, schreibt DIW-Forscher Markus Grabka. Doch die positive Entwicklung sei nicht allein auf die gute Konjunktur zurückzuführen.

Zwar habe diese in vielen Berufen zu einem Arbeitskräftemangel geführt, der die Nachfrage nach Hoch- und Geringqualifizierten wie Logistikdienstleistern gleichermaßen angekurbelt habe. Gewichtig sei auch der Umstand, dass die Gewerkschaften von der Lohnzurückhaltung der 2000er Jahre abgerückt seien und in vielen Branchen höhere Tarifabschlüsse ausgehandelt hätten, so Grabka.

Tatsächlich ging die gesunkene Lohnungleichheit im Zeitraum 2013 bis 2018 Hand in Hand mit kräftig gestiegenen Bruttostundenlöhnen. Real, also inflationsbereinigt legten diese durchschnittlich um mehr als 8 Prozent zu von 16,91 auf 18,29 Euro. Der Medianlohn, der anders als der Durchschnittslohn nicht durch Spitzengehälter nach oben verzerrt wird, stieg sogar um mehr als 9 Prozent auf 16,46 Euro.

Und als wäre dies nicht schon erfreulich genug, hat sich den DIW-Zahlen zufolge auch die Lage für Beschäftigte im Niedriglohnsektor spürbar verbessert. Dass ihr Stundenlohn in den vorigen Jahren einen regelrechten Sprung gemacht hat, liege an der Einführung des gesetzlichen Mindestlohns im Jahr 2015. So ist in den drei folgenden Jahren der Anteil der Beschäftigten im Niedriglohnsektor von 23,7 auf 21,7 Prozent zurückgegangen.

„Nach allem, was über Ungleichheit geschrieben wurde, ist das ein ausgesprochen positives Zeichen“, sagte DIW-Ökonom Grabka der F.A.Z. Dass es „bei der wichtigsten Einkommenskomponente der Deutschen nach Jahrzehnten signifikant eine klare Trendumkehr“ gebe und die Löhne in der Breite stiegen, sei eine gute Nachricht. „Das andauernde Jammern von bestimmten Lobbygruppen, dass wir vor dem Untergang stehen, ist Unfug“, so Grabka.

Zumal weiter Grund zum Optimismus bestehe, schließlich gingen in den kommenden Jahren die Babyboomer in Rente, was die Verhandlungsposition der Arbeitnehmer weiter stärke. Tatsächlich setzte sich die positive Lohnentwicklung 2019 fort. Nominal stiegen sie um 2,6 Prozent, wie das Statistische Bundesamt am Mittwoch mitteilte. Abzüglich der Teuerungsrate waren es 1,2 Prozent.

Keine Entwarnung gibt es aus DIW-Sicht allerdings in puncto Vermögensverteilung. Im Gegenteil, die über den Arbeitslohn hinausgehenden Haushaltsnettoeinkommen klafften sogar verstärkt auseinander, nicht zuletzt da es einerseits seit 2010 vier Millionen Ausländer mehr hierzulande gebe, deren Integration in den Arbeitsmarkt nur langsam erfolge, und andererseits vom Immobilienboom nur einige wenige durch Pacht- und Mieteinkünfte profitierten.

Auch bleibe die Lage für rund 2,4 Millionen Arbeitnehmer prekär, moniert Grabka. Sie hätten mit ihrem Arbeitgeber Monatslöhne ausgehandelt und 2018 wegen vieler Überstunden mangels effektiver Überprüfung faktisch weniger als die erlaubten 8,84 Euro in der Stunde verdient; mittlerweile sind es 9,35 Euro. Abhilfe verspräche eine wirksamere Arbeitszeiterfassung.