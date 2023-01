„Sozialpolitische Katastrophe“? : Deutsche Kinder sind seltener arm

Aktualisiert am

Die Zahl der deutschen Kinder in Hartz IV ist seit 2015 um ein Drittel gesunken. Doch durch Migration kamen eine halbe Million Kinder neu hinzu, zeigt eine Sonderauswertung der Bundesagentur für Arbeit.

Häufig von Armut gefährdet: Ein ukrainisches Mädchen malt im Vorschulunterricht in Berlin. Bild: Julia Zimmermann

Die Linkspartei nennt es ein weiteres „Armutszeugnis für die derzeitige Sozialpolitik“. Die Bertelsmann-Stiftung verlangt, dass sich „an dem strukturellen Problem der Kinder- und Jugendarmut endlich etwas ändert“. Und der Sozialverband VdK spricht gar von einer „Katastrophe für unseren Sozialstaat“: Insgesamt leben hierzulande fast zwei Millionen Kinder mit ihren Familien von der sozialstaatlichen Grundsicherung, also bisher Hartz IV, inzwischen Bürgergeld.

Dietrich Creutzburg Wirtschaftskorrespondent in Berlin.

Tatsächlich ist die Gesamtzahl der Kinder im Hilfesystem heute höher als Mitte des vergangenen Jahrzehnts, wie die Statistik der Bundesagentur für Arbeit zeigt. Allein seit Mai 2022 hat sie sich um mehr als 200.000 erhöht. Eine valide Grundlage für die These von grassierender Armut liefern diese Daten allerdings gerade nicht.

Denn richtig ist auch: Die Zahl der von Grundsicherung lebenden Kinder wäre seit vielen Jahren stetig gesunken, sofern nicht durch Fluchtmigration Hunderttausende Kinder neu hinzugekommen wären. Mit der Kritik an einer „Katastrophe für den Sozialstaat“ ist aber gerade nicht die Aufnahme von Flüchtlingen gemeint.

Näheres zeigt nun eine Sonderauswertung der Bundesagentur für Arbeit, die der F.A.Z. vorliegt. Sie weist aus, dass die Zahl der deutschen Kinder in Hartz IV seit 2015 um mehr als eine halbe Million gesunken ist – im September 2022 (jüngster Datenstand) zählte die Statistik noch knapp 1,04 Millionen in der Grundsicherung. Gegenüber dem Jahresdurchschnitt 2015 ist das einem Rückgang um 535.995 oder mehr als ein Drittel. Die Zahl der Kinder ausländischer Herkunft hat sich aber im gleichen Zeitraum um 541.344 erhöht – auf zuletzt insgesamt 907.660.

Für die Gesamtzahl betroffener Kinder weist die Statistik daher kaum Veränderungen aus: 2015 verzeichnete sie 1,94 Millionen Kinder, die nach der Definition der Sozialverbände wegen Hartz-IV-Bezugs als arm einzustufen waren – und für September 2022 nur geringfügig mehr. Dazwischen gab es aber einen Anstieg der Zahl auf mehr als 2 Millionen; und bis Mai 2022 einen Rückgang auf 1,7 Millionen. Seit Juni steigt sie nun wieder an.

Zahl ukrainischer Kinder im Hilfesystem rasant gestiegen

Dieser jüngste Anstieg hat allerdings, anders als man vermuten könnte, wenig mit einer Verarmung inländischer Familien durch Inflation und hohe Energiekosten zu tun. Er geht vielmehr auf den Beschluss von Bund und Ländern zurück, Flüchtlingen aus der Ukraine vom 1. Juni 2022 an direkten Zugang zur Grundsicherung zu geben. Dadurch stieg die Zahl ukrainischer Kinder im Hilfesystem sprunghaft von 2300 auf fast 200.000 im Juni an. Für September weist die Auswertung 256.143 Kinder ukrainischer Staatsangehörigkeit aus. Andernfalls wäre die Gesamtzahl der Betroffenen auch von Juni bis September weiter gesunken.

Der erste deutliche Anstieg der so definierten Kinderarmut geht indes auf die starke Fluchtmigration aus Syrien, Irak und Afghanistan und weiteren Ländern in den Jahren 2015 und 2016 zurück. Die Auswertung zeigt, dass im Jahresdurchschnitt 2015 insgesamt 78.000 Kinder aus den acht wichtigsten Asylherkunftsländern von Hartz-IV-Leistungen lebten. Ihre Zahl erreichte einen Höchststand von 402.000 im Jahr 2020, bewegte sich zuletzt bei etwas mehr als 380.000. Die mit weitem Abstand größte Gruppe, rund 217.000 im September, waren Kinder aus Syrien.

Infolge dieser Entwicklungen machen Kinder ausländischer Herkunft inzwischen fast die Hälfte aller Kinder in dem Hilfesystem aus. Seit 2015 ist ihr Anteil von knapp 19 Prozent auf nun 47 Prozent gestiegen. In den westlichen Bundesländern bezogen zuletzt sogar mehr ausländische als deutsche Kinder Grundsicherung, wie sich der Statistik entnehmen lässt: In der Gruppe der „nicht erwerbsfähigen Leistungsberechtigten“ im Westen standen 613.000 Deutschen 624.000 Ausländer gegenüber.

Für die Sozialpolitik ist eine solche Bestandsaufnahme deshalb von Bedeutung, weil auf eine Verarmung der inländischen Bevölkerung möglicherweise mit anderen politischen Instrumenten zu reagieren wäre als auf die Ankunft von Kindern und Familien, die vor Krieg und Vertreibung geflüchtet sind. Dies könnte beispielsweise die Abwägung betreffen, ob verfügbare Haushaltsmittel eher auf eine Erhöhung der monatlichen Geldleistungen gerichtet werden sollten oder ob ein Ausbau von Sprachkursen, Kitas und Schulen politisch und fiskalisch höchste Priorität erhalten soll.

Die Bertelsmann-Stiftung hatte am Donnerstag ein „Factsheet“ zu Kinderarmut verbreitet und damit etliche Sozialverbände und Sozialpolitiker zu entsetzten Stellungnahmen veranlasst. Das Papier, das als Datenquelle auch die Grundsicherungsstatistik nutzt, geht aber nur am Rande auf ukrainische Kinder ein. Als Konsequenz aus ihrer Analyse forderte die Stiftung von der Ampelregierung ebenso wie die Verbände eine „schnellstmögliche“ Umsetzung der geplanten Reform zur „Kindergrundsicherung“. Diese zielt für Grüne und SPD vor allem darauf, Erwerbslosenhaushalten mit Kindern höhere Sozialtransfers zu zahlen, um diese dann bei höheren Einkommen abzuschmelzen. Familienministerin Lisa Paus (Grüne) hatte jüngst erste Eckpunkte dazu vorgelegt; Die Finanzierung ist noch offen. Die FDP hat Vorbehalte angemeldet – die Reform dürfe nicht auf Kosten der Anreize zu Integration und Arbeit gehen.