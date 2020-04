F.A.Z. exklusiv : Der Zeitplan für die Grundrente wackelt wegen Corona

Die Rentenversicherung muss die Grundrente umsetzen. Doch jetzt ist der Zeitplan in Gefahr, weil die Angestellten im Homeoffice sind. Arbeitsminister Heil hält dennoch am Startdatum fest.

Die Bundesregierung will langjährig beschäftigten Geringverdienern von 1. Januar 2021 an eine Grundrente auszahlen. Obwohl Bundestag und Bundesrat den Rentenzuschlag erst noch beschließen müssen, haben die Rentenversicherer längst damit begonnen, Vorbereitungen zu treffen.

Doch angesichts der Corona-Krise droht der ehrgeizige Zeitplan nun vollends Makulatur zu werden. Sachbearbeiter und IT-Fachleute sitzen im Home Office und kommen nicht in der erhofften Geschwindigkeit voran. „Das ist natürlich ein limitierender Faktor für die Einführung der Grundrente“, sagte der Sprecher der Deutschen Rentenversicherung Bund, Dirk von der Heide, der F.A.Z. am Montag in Berlin. „Wir werden in den kommenden Wochen genauer sehen, welche Auswirkungen die Corona-Krise auf unsere Arbeitsabläufe hat.“