Die Gründe für den Hunger der Kinder und Erwachsenen sind vielfältig. Während der UN-Welternährungsbericht in den Jahren 2017 und 2018 Kriege und Klimaveränderungen als Hauptursache nannte, kamen im vergangenen Jahr das verlangsamte Wirtschaftswachstum und Heuschreckenplagen dazu. Einige Fachleute sehen die Ursachen zudem in einer verfehlten Entwicklungspolitik. Das Argument, dass allein eine Produktionssteigerung das Problem lösen könne, überzeugt sie nicht: Es sei längst genug für alle da – allein die Verteilung stimme nicht.

Dafür sprechen auf den ersten Blick die Zahlen der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) zur Fettleibigkeit in ihren Mitgliedstaaten, zu denen zum größten Teil entwickelte Nationen gehören. Demnach haben in Amerika 40 Prozent der Bevölkerung einen Body-Mass-Index über 30, sind also per Definition übergewichtig. In Großbritannien liegt der Anteil bei fast einem Drittel, in Deutschland bei rund 24 Prozent und damit im OECD-Mittel. Am niedrigsten ist der Anteil der Adipösen in Südkorea (6 Prozent) und Japan (4 Prozent). Die UN weist darauf hin, dass viele Gesellschaften mit vielen Dickleibigen oftmals der Tatsache geschuldet seien, dass sich drei Milliarden Menschen weltweit nicht einmal die günstigsten gesunden Lebensmittel leisten könnten.