Corona und Polizeigewalt : Die Schwarzen fallen weiter zurück

Die Berufe der Schwarzen sind zudem höheren Ansteckungsgefahren ausgesetzt: Sie arbeiten in Hotels, als Auslieferer, Taxifahrer und vor allem in Supermärkten. Hier zeigt sich eine besondere Entwicklung. In der von Amazon übernommenen Kette Whole Foods, bekannt durch ihr Sortiment teurer und exquisiter Ökolebensmittel, kaufen deutlich öfter Schwarze ein als früher; allerdings nicht für sich selbst, sondern für in der Regel wohlhabende Familien, die den Weg zum Supermarkt wegen der Ansteckungsrisiken meiden.

Die Tatsache, dass Schwarze in sogenannten essentiellen Jobs arbeiten, hat aber nicht verhindert, dass ihre Arbeitslosigkeit schneller gestiegen ist als die der Weißen, wenn auch nicht so stark wie die der Hispanics. Die Aufgaben, die mit ihren Berufen verbunden sind, lassen sich seltener im Homeoffice erledigen. Das erklärt laut dem Ökonomie-Blog Econofact 40 Prozent der Unterschiede in den Arbeitsplatzverlusten zwischen schwarz und weiß.

Die aktuelle Krise verstärkt zwei völlig disparate Entwicklungen, die sich jeweils zusätzlich negativ auf Schwarze auswirken dürften. Viele Bundesstaaten geraten durch die Pandemie und den damit verbundenen wirtschaftlichen Stillstand in schwere Finanznot: Sie haben weniger Steuereinnahmen und deutlich nach oben schnellende Gesundheitskosten. Die Republikaner im Senat zögern, den Bundesstaaten neue Bundesmittel zu gewähren. Der Chef der Republikaner im Senat, Mitch McConnell, hat vorgeschlagen, die Bundesstaaten sollten die Einleitung eines Bankrottverfahrens prüfen.

Sparmaßnahmen könnten Afroamerikaner stärker treffen

Das böte ihnen den Vorteil, sich von zunehmend drückenden langfristigen Pensionsverpflichtungen zu befreien, die ihren haushaltspolitischen Spielraum schon seit Jahren einschränken. Doch die am stärksten betroffene Gruppe wäre die der Schwarzen, zeigt das linkslastige Center for Economic and Policy Research. Schwarze sind nicht nur als Beschäftigte im öffentlichen Dienst statistisch überrepräsentiert, sondern auch in der Gruppe der Pensionäre. Ein Bankrott würde sie ins Mark treffen, heißt es in einer Studie des Centers.

Der zweite bedrohliche Trend ist noch vager, wenngleich plausibel. Die Pandemie könnte dazu beitragen, die räumliche Trennung von Bevölkerungsgruppen zu verstärken. Schon vor der Pandemie haben vor allem große Städte Bevölkerung ans Umland verloren. In den vergangenen vier Jahren sind die drei größten Metropolen New York, Chicago und Los Angeles geschrumpft.

Personen der Altersgruppe zwischen 25 und 39 verließen New York und Chicago in Scharen, die meisten von ihnen Weiße mit guter Berufsperspektive. Sie profitieren von der neuen Bereitschaft in vielen Unternehmen, nicht mehr auf physische Präsenz zu pochen. Die jüngsten Unruhen in Amerikas Stadtzentren dürften den Trend verstärken.