Corona und die Armut : „Wir haben die Wahl zwischen Gesundheit oder Geld“

Das Coronavirus zwingt die Armen in Asien und Afrika zu einer schrecklichen Entscheidung. Allein in Indien kann eine halbe Milliarde Menschen auf Zuruf entlassen werden, hat keine Krankenversicherung, keine Ersparnisse und kaum Zugang zu Ärzten.

Besser ist es, wenn Manish sich jetzt gar keine Sorgen macht. Besser ist es, wenn er nicht hört, was in den Gassen getuschelt wird, wenn er nicht auf die Titelseiten der Zeitungen blickt, wenn er im Handy nur noch Bollywood-Videos schaut, statt eine Nachrichtenseite hochzuladen. Denn Manish weiß, dass er kaum eine Chance hat, wird es ernst. Er ist 17 Jahre alt, und seit er zwölf war, arbeitete er in Dharavi – angefangen hat der Dorfjunge mit dem Sammeln von Abfällen in Indiens größtem Slum, bald aber schon durfte er eine kleine Fabrik leiten, in der Plastikschrott gehächselt und geschmolzen wird. Manish hat sich hochgearbeitet. Er hat ein Bett zum Schlafen, ein Bad mit anderen, in dem das Loch im Boden die Toilette ist. Er hat allen Widrigkeiten getrotzt und besitzt sogar ein Fahrrad. Doch gegen den unsichtbaren Feind Corona hat Manish kaum eine Chance.

Seit Tagen grassiert auch in Indiens Wirtschaftskapitale Bombay das Coronavirus. Bislang galt es den Asiaten als „Krankheit der Reichen“ – im chinesischen Wuhan traf es zwar auch Arbeiter, dann aber die Millionärsmetropole Singapur, das reiche Europa, Australien und Amerika. Die Schwellen- und Entwicklungsländer Asiens aber schienen auf wundersame Weise verschont. Burma, mit seiner 1400 Kilometer Landgrenze nach China, mit seinen Puffs und Casinos und Firmen der Chinesen, meldet keinen einzigen Fall. Kambodscha, fast ein Vasall Chinas mit Feriensiedlungen und Spieleparadiesen: kaum betroffen. Indonesien, die größte Volkswirtschaft der Region? In den Wochen, als die Fälle im benachbarten Singapur im Stundenrhythmus stiegen, blieb hier alles ruhig.

Es waren jene Tage, als in Indien Gurus über ihre eigenen Fernsehkanäle noch Tinkturen gegen Corona anboten, und öffentlich empfohlen wurde, Ingwer zum Stärken der Abwehrkräfte zu kauen. Sollte das Virus Indien oder Indonesien je erreichen, wären es Geschäftsleute und Touristen, die es brächten. Die Reichen eben. Deshalb fürchteten sich besonders die Siedlungen nahe der Flughäfen.

Wer nicht arbeitet, bekommt kein Geld

Nun aber ist alles anders. Am Sonntag hatte Ministerpräsident Narendra Modi, der das Land aus Manishs Sicht einem Vater gleich mit all seiner Kraft schützen will, die Menschen nach Hause beordert. Manish konnte nicht arbeiten, verlor seine Einnahmen von umgerechnet knapp 2 Euro. Aber er sah, wie die Nachbarn in Dharavi um fünf Uhr nachmittags vor die Türen traten, und trommelten und klatschten und lärmten, um damit den Helfern in der Stadt ihren Dank auszudrücken.

Welchen Helfern? Manish hat noch nicht viele von ihnen gesehen. Er hat andere Sorgen: Indien zählt fast 1,4 Milliarden Menschen. Seit dem Wochenende verkehren die Züge nicht mehr. Fabriken wie Maruti Suzuki, der größte Automobilkonzern des Subkontinents, schließen die Tore. Zulieferer wie Bharat Forge folgen. So wie die Tech-Riesen in der Internet-Metropole Bangalore: Hunderte Call-Center in Indien, aber auch auf den Philippinen, können jetzt nur noch jeden zweiten Telefonplatz besetzen, weil Abstand das Gebot der Stunde ist. Wer aber nicht arbeitet, bekommt auch kein Geld.