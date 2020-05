Corona-Hilfen : Wer zahlt für die Krise?

Die Rechnung für die Corona-Maßnahmen kommt – so viel ist gewiss. Mit dem Nachtragshaushalt 2020 hat die Bundesregierung sehr früh einen ersten Rahmen abgesteckt: Demnach kann der Bund in diesem Jahr 156 Milliarden Euro neue Schulden machen. Hinzu kommt der Wirtschaftsstabilisierungsfonds, der weitere Kreditermächtigungen von 200 Milliarden Euro vorsieht. Außerdem bürgt der Bund für private Kredite in dreistelliger Milliardenhöhe. Noch aber kann niemand sagen, ob diese gigantischen Summen am Ende reichen werden.

Nach der aktualisierten Prognose der Bundesregierung wird das Bruttoinlandsprodukt dieses Jahr um 6,3 Prozent sinken – der Rückgang ist damit nicht nur stärker als nach der Finanzkrise, sondern auch als im Nachtragshaushalt unterstellt. Dort wird mit einem Rückgang der Steuereinnahmen des Bundes um 33,5 Milliarden Euro gerechnet. Das dürfte nun spürbar mehr werden, auch weil Finanzminister Olaf Scholz (SPD) mit seinen Länderkollegen Liquiditätshilfen für Unternehmen durchgesetzt hat.

Das erhöhte Kurzarbeitergeld und der verlängerte Bezug des Arbeitslosengeldes beschleunigen den Trend, dass die vor der Krise riesigen Reserven der Bundesagentur vor dem Jahresende erschöpft sein werden, so dass der Bund mit Steuermitteln einspringen muss. Auch in der Pflegeversicherung sorgt die Koalition mit großzügigen Gaben dafür, dass die eigenen Mittel wohl nicht ausreichen werden. Zwar sind die Soforthilfen für Solo-Selbständige und kleine Unternehmer mit 50 Milliarden Euro sowie die allgemeine Vorsorge für coronabedingte Mehrausgaben üppig bemessen, aber der Ruf nach weiteren Hilfen wird nicht leiser.

Wer muss mehr Steuern zahlen?

Zuletzt ging die Regierung davon aus, dass der Anteil der Staatsschulden am Bruttoinlandsprodukt in diesem Jahr auf 75 Prozent hochschnellen wird. Wie soll die neue Schuldenlast abgebaut werden? Wer muss mehr Steuern zahlen? Wem drohen Abstriche? Noch steckt das Land im Krisenmodus, doch irgendwann lassen sich diese Fragen nicht länger verdrängen.

Mehr zum Thema 1/

Der CDU-Haushaltspolitiker Eckhardt Rehberg verfolgt den aktuellen Überbietungswettlauf, was weitere Hilfen angeht, mit wachsender Skepsis. „Missbrauch und wahlloses Geldverteilen darf es auch in dieser Krise nicht geben“, sagte der Abgeordnete der F.A.Z. Er bezweifelt nicht, dass sich der Staat in dieser beispiellosen Krise verschulden müsse, aber auch das sollte mit Augenmaß geschehen. Schon die bisher vorgesehene Nettokreditaufnahme sorge dafür, dass der Bund vom Jahr 2023 an über zwanzig Jahre jährlich 5 Milliarden Euro tilgen müsse. „Ich habe die Befürchtung, dass die Neuverschuldung noch weiter steigen wird“, berichtet der haushaltspolitische Sprecher der Unionsfraktion.

Der beste Weg, um den Haushalt wieder auszugleichen, sei das Herauswachsen aus den Schulden. „Wirtschaftswachstum und geringe Arbeitslosigkeit sind entscheidend dafür, dass die Steuereinnahmen wieder steigen.“ Die Zuwächse bei den Ausgaben müssten kleiner sein als die der Einnahmen. „Tabu sind Steuererhöhungen, Reichensteuern, Vermögensabgaben und andere Ideen aus der linken Mottenkiste“, warnt Rehberg.

Vorboten eines Verteilungskampfes

Die Sozialdemokraten nehmen indessen schon die Reichen in den Blick. „Die Idee einer einmaligen, progressiv ausgestalteten Vermögensabgabe finde ich richtig. Es gibt mit dem Lastenausgleich ein gutes Vorbild. Auf dieses sollten wir zurückgreifen“, sagt die SPD-Finanzpolitikerin Cansel Kiziltepe der F.A.Z. Damit greift sie den Vorstoß ihrer Parteivorsitzenden Saskia Esken auf. Die Abgeordnete aus Berlin verweist auf das Prinzip der Leistungsfähigkeit. „Auch einen Solidaritätszuschlag auf die Einkommensteuer kann ich mir gut vorstellen.“ Diejenigen, die finanziell und wirtschaftlich stark seien, müssten sich an der Bewältigung der Krise stärker beteiligen. „Dies würde sich auch deutlich bei einer Reform der Erbschaftsteuer zeigen und der damit verbundenen Abschaffung der zahlreichen ungerechten Ausnahmen sowie bei einer Erhöhung des Spitzensteuersatzes.“

Von geretteten Unternehmen verlangt Kiziltepe eine besondere Steuertransparenz, den Verzicht auf Boni und Dividenden sowie ein Bekenntnis zu Tarifbindung und Mitbestimmung. Nachdem die Koalition in der Krise zusammengerückt ist, zeichnet sich nun ein herzhafter Verteilungskonflikt ab.