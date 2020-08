Elitäre Form der Bildung? : Der große Ansturm auf die Privatschulen

In Deutschland besucht inzwischen jeder elfte Schüler eine Privatschule. Von den insgesamt 10,8 Millionen Kindern und Jugendlichen wählten im Schuljahr 2018/19 rund 1,0 Millionen die Alternative zur öffentlichen Einrichtung, teilte das Statistische Bundesamt in Wiesbaden am Montag mit. Zum Vergleich: Zehn Jahre früher war es nur jeder dreizehnte Schüler. „Seit fast drei Jahrzehnten besuchen immer mehr Schülerinnen und Schüler in Deutschland private Schulen – in absoluten Zahlen, wie auch anteilig“, schreiben die Statistiker.

Johannes Pennekamp Verantwortlicher Redakteur für Wirtschaftsberichterstattung, zuständig für „Die Lounge“. F.A.Z.

Grundschulen und Gymnasien stellen zahlenmäßig den Großteil der Privatschulen, gefolgt von Gesamtschulen und Waldorfschulen. Erheblichen Anteil an dem Aufwärtstrend hat nach Einschätzung von Bildungsforschern der Nachholprozess in Ostdeutschland, wo sich Privatschulen erst langsam etablierten.

Ansturm auf Privatschulen wegen Corona?

In den ostdeutschen Bundesländern Sachsen (14,7 Prozent), Berlin und Mecklenburg-Vorpommern (jeweils 12 Prozent) schicken Eltern inzwischen anteilig die meisten Kinder in Privatschulen, in Schleswig-Holstein sind es nur 4,4 Prozent der Kinder. „Weil Kinder fehlen, ziehen sich im Osten öffentliche Schulen heute zum Teil aus der Fläche zurück, Kommunen suchen stattdessen private Träger, die einspringen“, sagt Klaus Klemm, emeritierter Bildungsforscher der Universität Duisburg-Essen.

Getrieben wird der Trend von Akademikern. „Im Osten besuchen gut 23 Prozent der Kinder aus Akademikerelternhäusern eine Privatschule, im Westen knapp 17 Prozent – rund 20 beziehungsweise 13 Prozentpunkte mehr als 1995“, heißt es in einer Analyse des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung (DIW).

„Das ist ein massiver Anstieg“, sagt DIW-Bildungsökonomin Katharina Spieß. Es gebe sowohl Eltern, die ihre Kinder direkt in einer Privatschule anmeldeten, als auch andere, die sich für einen Wechsel entschieden, nachdem sie auf der öffentlichen Schule schlechte Erfahrungen gemacht hätten. Die Gründe seien vielfältig: andere pädagogische Ansätze, der Wunsch nach einer homogeneren Klasse, Unzufriedenheit mit der staatlichen Einrichtung.

Spannend wird nun, ob die Privatschulen durch die Corona-Pandemie noch stärkeren Zulauf bekommen werden. Die öffentlichen Schulen standen gerade in den ersten Wochen des Lockdowns im Frühjahr in der Kritik, weil viele sich schwertaten, Online-Unterricht per Video zu organisieren. Der Verband Deutscher Privatschulverbände (VDP) teilt auf Anfrage mit, man sei froh darüber, dass die „Privatschulen bisher mit der Situation erfolgreich zurechtgekommen sind“.

„An den Privatschulen wird nicht besser gelernt“

Unter großem Einsatz habe man den „Unterrichtsbetrieb qualitativ hochwertig aufrechterhalten“ können. Allerdings berichten beispielsweise auch Eltern, die ihre Kinder auf eine beliebte Frankfurter Privatschule schicken, dass wochenlang nur sporadisch Unterricht stattgefunden habe und Lehrer sich digitalen Unterrichtsformaten verweigert hätten. Ob Corona einen Ansturm auf Privatschulen verursache, will auch der Verband VDP nicht prognostizieren – das lasse sich nicht vorhersehen.

Privatschulen sind in öffentlichen Debatten häufig dem Vorwurf ausgesetzt, die soziale Spaltung im Land zu verstärken, weil sich nur besonders zahlungskräftige Menschen leisten können, ein hohes Schulgeld zu bezahlen. Eigentlich sollte das von vornherein ausgeschlossen sein: Artikel 7 des Grundgesetzes verbietet „eine Sonderung der Schüler nach den Besitzverhältnissen der Eltern“.

Es gibt deshalb immer wieder Gerichtsurteile und Expertisen, die ein maximales monatliches Schulgeld beziffern, das nicht überschritten werde dürfe, um eine soziale Ausgrenzung zu vermeiden. Genannt werden dabei Summen von 100 Euro monatlich für Kinder aus einkommensschwachen Verhältnissen wie zuletzt in Berlin oder 160 Euro im Jahr 2016 in Baden-Württemberg.

Das Statistische Bundesamt hat nun auf Grundlage von Angaben in Steuererklärungen (ein Teil des Schulgeldes kann abgesetzt werden) errechnet, dass Eltern an kostenpflichtigen Schulen im Jahr 2016 im Schnitt 2000 Euro Schulgeld bezahlten. Besserverdienende zahlen durchschnittlich mehr Geld für Privatschulen, schreiben die Statistiker. Verdiente ein Steuerpflichtiger mehr als eine Million Euro, habe das jährliche Schulgeld sogar 7800 Euro je Kind betragen.

DIW-Bildungsökonomin Spieß sieht darin aber keinen Beweis dafür, dass „flächendeckend gegen das Sonderungsverbot verstoßen wird“. So führten einkommensgestaffelte Beiträge und Geschwisterrabatte dazu, dass auch Kinder aus einkommensschwächeren Haushalten Privatschulen besuchen können. Gleichwohl habe über die Zeit die soziale Segregation beim Privatschulbesuch aber zugenommen. Der Privatschulverband VDP versichert, dass sich die Einrichtungen an die gesetzliche Vorgabe halten.

Für viele Eltern, die viel Geld in die Schulbildung ihrer Kinder investieren, dürfte eine Nachricht jedoch ernüchternd sein: „An den Privatschulen wird nicht besser gelernt als an den öffentlichen Einrichtungen – das erkennt man, wenn man soziodemographisch vergleichbare Kinder und Jugendliche betrachtet“, sagt Bildungsforscher Klemm. Insgesamt seien die Privatschüler zwar leistungsstärker. „Das liegt aber nicht an besseren Lehrern oder besseren pädagogischen Konzepten“, so Klemm, „sondern daran, dass an den Privatschulen bestimmte, leistungsstärkere Schüler überrepräsentiert sind.“