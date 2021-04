Aktualisiert am

Grünen-Chefin : Baerbock will den Pflegevorsorgefonds plündern

Die Kanzlerkandidatin der Grünen, Annalena Baerbock Bild: AFP

Der Tag der Arbeit und der heraufziehende Wahlkampf werfen ihre Schatten voraus: Spitzenpolitiker von Scholz bis Baerbock sagen, was sie Arbeitnehmern alles Gutes tun wollen. Die Grünen-Chefin will dafür an die Reserven.