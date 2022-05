Steigende Armut in Britannien : „Wir essen kaum noch Fleisch, das ist zu teuer“

Ein Supermarkt in London: Die hohe Inflation könnte in diesem Jahr mehr als eine Million Briten unter die Armutslinie drücken. Bild: EPA

Ärmere Bürger drehen die Heizung ab, gehen nur noch zum Discounter, manche verzichten sogar ganz auf Mahlzeiten, um zu sparen: Die rasant gestiegenen Preise belasten Millionen britischer Verbraucher drastisch. „Unsere Energierechnung war schockierend hoch, Essen ist verrückt teuer geworden“, klagt etwa Monika, eine Polin, die als Haushaltshilfe in Südlondon arbeitet. „Alle meine Bekannten reden nur noch über die gestiegenen Preise“, sagt sie. Ihr Einkommen reicht nicht mehr aus, nun arbeitet sie zusätzlich am Samstag. Freunde überlegen, wie sie sparen können. „Manche schalten elektrische Geräte ab, um Strom zu sparen. Wir essen kaum noch Fleisch, das ist zu teuer“, erzählt Monika. Und statt des Autos ihres Mannes, eines Bauarbeiters, zu nutzen, fährt sie nur noch mit dem Roller.

Philip Plickert Wirtschaftskorrespondent mit Sitz in London. Folgen Ich folge

Premierminister Boris Johnson wurde diese Woche in einem Fernsehinterview mit dem Fall der 77-jährigen Seniorin Elsie konfrontiert, die mit ihrem Kostenlos-Ticket nun tagelang Bus fährt: Der sei schön warm, wogegen sie ihre Wohnung nicht mehr beheizen könne. Johnson äußerte Verständnis für die Sorgen der Bevölkerung. Mehr Sozialleistungen auf Steuerzahlerkosten versprach er aber nicht. Der beste Schutz sei eine starke Wirtschaft mit höheren Löhnen. Immerhin ist die Arbeitslosigkeit sehr niedrig, es herrscht fast Vollbeschäftigung.

Mehrfacher Preisschock

Viele Haushalte sind dennoch am Limit. „Die sehr hohe Inflation, die im Frühjahr bis auf etwa 9 Prozent steigen wird, drückt in diesem Steuerjahr bis zu 1,3 Millionen Menschen, davon 500.000 Kinder, zusätzlich unter die Armutslinie“, sagt Jack Leslie, Ökonomen bei der Resolution Foundation, einem Thinktank, der sich für sozial Schwache einsetzt. Wobei die Resolution Foundation die Armutslinie für ein Paar ohne Kinder bei 14.000 Pfund (16.800 Euro) verfügbarem Jahreseinkommen – nach Abzug der Wohnungskosten – ansetzt. Besonders in Nordengland gibt es viele einkommensschwache Haushalte. Während der Corona-Zeit war die Armut in Großbritannien gesunken, weil die Regierung mehr Sozialhilfe zahlte. Die erhöhte Sozialhilfe (Universal Credit) von 20 Pfund pro Woche, gut 1000 Pfund im Jahr, lief aber im Herbst 2021 wieder aus.

Im April traf die Haushalte ein mehrfacher Preisschock. Am heftigsten war der Anstieg der staatlich regulierten Energierechnungen. Für einen durchschnittlichen Haushalt stieg die Obergrenze um fast 700 Pfund auf beinahe 2000 Pfund im Jahr. Hinzu kommen steigende Sozialversicherungsabgaben, die Arbeitnehmereinkommen und Arbeitgeberbeiträge um jeweils 1,25 Prozent belasten.

Die Löhne und Gehälter auf der Insel steigen zwar, zuletzt samt Zulagen um etwa 5 Prozent. Doch die Teuerung frisst alles auf und bewirkt schmerzhafte Reallohnverluste. Nahrungsmittel sind durchschnittlich um fast 6 Prozent teurer geworden. Der Ukrainekrieg hat neben Gas und Benzin vor allem Agrarprodukte verteuert. „Eine große Packung Hühnchenbrust bei uns im Supermarkt ist um 25 Prozent teurer geworden, sie kostet jetzt 12,50 Pfund. Wir kaufen fast nur noch Gemüse“, erzählt Reinigungsfrau Monika.

Laut dem Marktforschungsinstitut Kantar zahlt ein durchschnittlicher Haushalt pro Jahr jetzt 271 Pfund mehr für Lebensmittel. Viele Verbraucher weichen auf Discounter-Läden aus, berichtet Fraser McKevitt von Kantar, da sie „jeden Penny beachten“ müssen. Die Notenbank dürfte an diesem Donnerstag die Geldpolitik straffen und den Leitzins um 0,25 Punkte auf 1 Prozent anheben, um die Inflation zu bremsen. Sie sieht aber auch schon, dass die gestiegenen Preise die Konjunktur bremsen.

Abgehobener Schatzkanzler Sunak

Finanzminister Rishi Sunak ist in der öffentlichen Beliebtheit abgestürzt, er gilt nun als abgehobener Schatzkanzler der Steuererhöhung. Gewerkschaften, Sozialverbände und die Labour-Opposition fordern mehr Hilfen. Sunak hat für 28 Millionen Haushalten einen 200-Pfund-Rabatt auf die Energierechnung verfügt, den diese allerdings in den kommenden fünf Jahren in Raten zurückzahlen müssen. Ärmere Haushalte erhalten zusätzlich 150 Pfund Zuschuss zur Gas- und Stromrechnung. Außerdem hat Sunak die Freibeiträge für die Sozialabgaben angehoben, so dass Millionen Geringverdiener weniger zahlen.

Aus Sicht der Sozialverbände und Gewerkschaften ist das zu wenig. „Je länger Rishi Sunak nötiges Handeln verzögert, desto mehr Menschen werden zu Essenstafeln und in Not getrieben“, sagt Frances O’Grady, die Generalsekretärin des Gewerkschaftsverbands TUC. Sie verweist auf den Andrang zu den Tafeln (Food Banks) mit ihren vergünstigten oder kostenlosen Lebensmitteln.

2,1 Millionen Lebensmittelpakete

In den 1400 Food Banks, die der Trussell Trust betreibt, stapeln sich Kisten mit Konservendosen, Reis, Nudeln und Müsli bis unter die Decke. Die Nachfrage steigt. In den zwölf Monaten bis April hat der Trust 2,1 Millionen Lebensmittelpakete abgegeben, 14 Prozent mehr als ein Jahr zuvor. Trussell-Leiterin Emma Review erzählt schlimme Geschichten. „Wir hören von Leuten, die selbst Mahlzeiten auslassen, damit sie ihren Kindern was zu Essen geben können“, sagt die Chefin des Tafel-Verbands. „Wie kann das richtig sein in einer Gesellschaft wie der unseren?“ Sie fordert, dass die Sozialleistungen um mindestens 7 Prozent steigen, damit sie mit den Lebenshaltungskosten Schritt halten.

Johnson hat alle Kabinettsmitglieder aufgerufen, in ihren Ministerien und Bereichen nach Möglichkeiten zu suchen, Kosten für Bürger zu senken. Spätestens im Herbstbudget wird Sunak wohl um weitere Entlastungsmaßnahmen nicht umhinkommen, denn es wird befürchtet, dass die Energierechnungen dann nochmal um 700 Pfund steigen könnten.