Ideen von Altmaiers Beirat : Dobrindt und Scholz lehnen Rente ab 68 ab

Der wissenschaftliche Beirat des Bundeswirtschaftsministeriums polarisiert. Sein Vorschlag zu einem späteren Renteneintritt findet in der Koalition vorerst keine Unterstützer. Es ist ein sensibles Thema im Wahlkampf.

Die CSU und SPD-Kanzlerkandidat Olaf Scholz wenden sich gegen Vorschläge einer längeren Lebensarbeitszeit. CSU-Landesgruppenchef Alexander Dobrindt sprach am Dienstag in Berlin von einer verfehlten Debatte. Damit distanzierte er sich von Plänen des wissenschaftlichen Beirats von Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier, das Renteneintrittsalter auf 68 Jahre zu setzen. Scholz nannte es „unsozial, was da vorgerechnet wird“.

„Ein späteres Renteneintrittsalter lehnen wir ab“, sagte Dobrindt vor einer Sitzung der Unionsfraktion im Bundestag. Nötig sei vielmehr eine Diskussion über eine gute Rente im Alter. Dazu müsse das Rentenniveau stabilisiert und die private Vorsorge stabilisiert werden. Altmaiers Beirat hatte am Montag sein neues Gutachten zur Zukunft der Rente vorgestellt.

Es drohten „schockartig steigende Finanzierungsprobleme in der gesetzlichen Rentenversicherung ab 2025“,

prognostizierte das Gremium. Das Renteneintrittsalter könne nicht langfristig von der Entwicklung der Lebenserwartung abgekoppelt werden. Nach geltender Rechtslage wird die Altersgrenze für die Rente ohne Abschläge bis 2029 schrittweise von 65 auf 67 Jahre angehoben.

Bundesfinanzminister Scholz ist mit den Rentenplänen der wissenschaftlichen Berater hart ins Gericht gegangen. Es sei „unsozial, was da vorgerechnet wird“, sagte Scholz am Dienstag bei einer Online-Veranstaltung des SPD-Wirtschaftsforums. Der Wissenschaftliche Beirat beim Wirtschaftsministerium habe „falsch gerechnet“. Die Beiträge zur Rentenversicherung seien derzeit viel geringer als einst vorhergesagt.

Zudem sei die Zahl der Einwohner und der Erwerbstätigen nicht wie prognostiziert gesunken, sondern gestiegen, betonte Scholz. „Wir haben eine Rekordzahl an sozialversicherungspflichtig Beschäftigten in Deutschland.“ Derartige „Horrorszenarien sind immer Politik, die nicht wirklich begründet ist“, sagte er. Sie sollten dazu dienen, Rentenkürzungen durchzusetzen, für die es in dieser Zeit keinen Anlass gebe.