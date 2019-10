Nach der Wahl : Argentinien schränkt Devisenkauf ein

In Argentinien kommt es wie erwartet zu einem Machtwechsel und einem politischen Linksruck. Der gemäßigt linksgerichtete Peronist Alberto Fernández gewann 48 Prozent der Stimmen und verdrängt damit den liberal-konservativen Präsidenten Mauricio Macri aus dem Amt, der auf 40,4 Prozent kam. Die Zentralbank führte nach der Wahl drastische Beschränkungen des Devisenerwerbs ein, um den zuletzt dramatisch beschleunigten Abfluss der Devisenreserven zu bremsen.

Der gewählte Präsident Alberto Fernández schlug in seiner Siegesrede eher versöhnliche Töne an, ebenso wie der scheidende Präsident Macri. Das dürfte in der argentinischen Bevölkerung und auch an den Finanzmärkten mit Erleichterung aufgenommen werden. Macri und Fernandez wollten schon am Montagmorgen zu einem ersten Treffen zusammenkommen.

Wesentlich kampfeslustiger gab sich der neu gewählte Gouverneur der wichtigen Provinz Buenos Aires, Axel Kicilloff, der frühere Wirtschaftsminister und wichtigste Wirtschaftsberater der linksperonistischen früheren Präsidentin Cristina Kirchner, die neben Fernández am Sonntag zur Vizepräsidentin gewählt wurde. Kicillof sagte nach der Wahl, die Regierung Macri habe ein wirtschaftlich „verwüstetes Land“ hinterlassen, insbesondere in der Provinz Buenos Aires. Argentiniens Wirtschaftsleitung (BIP) sei unter Macri um 9 Prozent geschrumpft, die Arbeitslosigkeit und die Auslandsverschuldung hätten sich fast verdoppelt.

Die Devisenreserven der Zentralbank schrumpfen

Kirchner hatte im Mai überraschend auf eine eigene Präsidentschaftskandidatur verzichtet und den moderaten Peronisten Fernández als Kandidat eines wiedervereinigten Peronismus präsentiert. Fernández, ein langjähriger Gefährte der Kirchner-Familie und Kabinettschef unter Néstor Kirchner (2003 bis 2007) sowie im ersten Jahr der Regierung von Cristina Kirchner (2007 bis 2015), hatte in den späten Jahren der Kirchner-Regierung zu den schärfsten Kritikern der damaligen Präsidentin gehört.

An den Finanzmärkten war das Wahlergebnis nach dem klaren Sieg von Alberto Fernández bei den Vorwahlen im August erwartet worden. Anders als nach dem völlig überraschenden Ergebnis der Testwahl im August dürften sich die Reaktionen der Anleger darum in Grenzen halten, erwartet Stuart Culverhouse von der Finanzfirma Tellimer. Zumal Macri und sein Bündnis deutlich besser als erwartet abschnitten und im Kongress eine starke Opposition sein werden. In der Hauptstadt Buenos Aires und in einer Reihe wichtiger Provinzen und Kommunen konnte Macris Bündnis seine Regierungsposition halten.

Weiter angeheizt wird durch das Wahlergebnis jedoch die Kapitalflucht. Seit dem seinerzeit überraschend klaren Sieg der peronistischen Opposition bei den Vorwahlen im August hat sich der Devisenabfluss drastisch beschleunigt. Die Devisenreserven der Zentralbank sanken um 35 Prozent auf nur noch rund 43 Milliarden Dollar, von denen weniger als ein Drittel frei verfügbar ist. Allein am Freitag waren die Reserven um 1,8 Milliarden Dollar gesunken.

Fernández und Kirchner forderten Macri auf, das „Vermögen des Landes“ bis zur Amtsübergabe am 10. Dezember zu schützen und Maßnahmen zu ergreifen, die wirtschaftliche Not der Argentinier zu lindern. Nach der Verkündigung des Wahlergebnisses war das Direktorium der Zentralbank am Sonntag zu mitternächtlicher Stunde noch zu einer Sondersitzung zusammengekommen. Dabei wurde eine drastische Verschärfung der Beschränkungen für den Devisenerwerb beschlossen. Privatleute dürfen ab sofort nur noch 200 Dollar im Monat erwerben. Bisher waren 10000 erlaubt. „Das Ziel ist, die Reserven während der Übergangszeit zu schützen“, sagte Notenbankchef Guido Sandleris am Montag. Die durchschnittliche Höhe der Devisenkäufe hatte sich in den vergangenen Wochen auf etwa 2500 Dollar je Transaktion belaufen.

Die Argentinier sind aufgrund der langen Geschichte von Krisen und chronischer Inflation ihres Landes gewöhnt, in Dollar zu sparen. Jeder, der kann, legt am Monatsende sein Erspartes in Dollarscheinen oder auf Dollarsparkonten an.

Der Dollarkurs gegenüber dem Peso gilt gleichsam als das wichtigste Fieberthermometer der Wirtschaft. Auf jeden Anstieg des Wechselkurses reagiert die gesamte Wirtschaft mit schnellen entsprechenden Preisanpassungen. In kaum einem anderen Land der Welt ist die Übertragung einer Abwertung auf die inländische Inflation so stark und so schnell wie in Argentinien. Darum ist es im Interesse sowohl der scheidenden als auch der neu gewählten Regierung, den Dollarkurs bis zur Übergabe der Amtsgeschäfte am 10. Dezember möglichst stabil zu halten. Die drastischen Beschränkungen des Devisenerwerbs sind dafür ein entscheidender Schritt.

Aus Angst vor konfiskatorischen Zugriffen der Regierung, wie Argentinien sie in der Vergangenheit schon mehrfach erlebt hat, räumen Sparer allerdings auch ihre Dollarkonten bei lokalen Banken. Lieber horten sie Bargeld im Tresor oder unter der Matratze. Seit der Vorwahl haben die Argentinier bereits rund ein Drittel ihrer Dollarguthaben bei den Banken abgezogen.

Die Unsicherheit der Wirtschaftsakteure über die Entwicklung von Politik und Wirtschaft nach den Wahlen ist extrem hoch. Entsprechend groß ist die Bandbreite der Prognosen für die Entwicklung des BIP im kommenden Jahr. Für das Jahr 2020 liegen die BIP-Prognosen laut einer Erhebung von Focus Economics zwischen plus 1 und minus 5 Prozent. Die Prognosen für das BIP im laufenden Jahr liegen bei einem realen Rückgang um etwa 3 Prozent.