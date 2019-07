Daniel Libeskind soll das Areal der Bremer Sparkasse in der City neugestalten. Gemeinsam mit den israelischen Investoren und Auftraggebern Pinchas und Samuel Schapira will er für die Entwicklung des 11.000 Quadratmeter großen Grundstücks „etwas Einmaliges“ schaffen. Die Rede ist von Büros, exklusiven Wohnungen, Hotels, von öffentlichen Räumen und der Integration von Hochschule & Co. inklusive Mikroapartments. Mehr als 250 Millionen Euro an Investitionen sollen fließen.

Ende 2020 wird die Bank nach Jahrzehnten in der Bremer City mit 800 Mitarbeitern auf die grüne Wiese ziehen, in den Technologiepark nahe der Bremer Universität. Der Spatenstich war bereits im November 2018, realisiert wird der Neubau auf Basis des Entwurfs der Wiener Architekten Delugan Meissl. Mit dem Sparkassen-Umzug will der beauftragte Stararchitekt Libeskind seinen „großen Wurf“ für die Hansestadt umsetzen. Vier Türme sollen es werden, angelehnt an die „vier Bremer Stadtmusikanten“, der höchste von ihnen fast so hoch wie der Bremer Dom mit 98 Metern. Der gilt bislang als stadtplanerische Richtschnur. Kein Gebäude sollte höher sein, jede Bebauung darüber hinaus gilt als Verschandelung des Stadtbildes.