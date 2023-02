Aktualisiert am

Gewerkschafter haben die jüngsten Urteile des Europäischen Gerichtshofs und des Bundesarbeitsgerichts zum Thema Arbeitszeiterfassung als „überfällige“ Beiträge zu einem besseren Arbeitnehmerschutz begrüßt. Doch nach den Erfahrungen von Stefan Wolf, Präsident des Arbeitgeberverbands Gesamtmetall, bewirkt die sogenannte Stechuhr-Rechtsprechung bisher vor allem eines: Sie habe „Anwaltskanzleien und Berater in Goldgräberstimmung versetzt“, berichtet Wolf, der im Hauptberuf Vorstandschef des schwäbischen Autozulieferers Elring-Klinger ist. „Diese ziehen nun durch die Lande und versuchen, die entstandene Unsicherheit in hohe Beraterhonorare umzumünzen.“

Umso mehr sieht Gesamtmetall als Vertretung von 7000 Unternehmen der Me­tall- und Elektroindustrie nun die Ampelkoalition gefordert, eine beherzte Reform der gesetzlichen Arbeitsvorschriften anzupacken – um wieder Klarheit zu schaffen und zugleich Spielräume für eine flexible Arbeitsorganisation zu sichern.

Dies sei auch im Interesse vieler Arbeitnehmer, nicht nur unter den 4 Millionen Beschäftigten der Metall- und Elektroindustrie, legte Wolf am Dienstag vor Journalisten in Berlin dar. Eine feste Vorgabe zur minutengenauen Zeiterfassung für alle „wird dazu führen, dass flexible Arbeitszeitmodelle wie die Vertrauensarbeitszeit oder das mobile Arbeiten von den Unternehmen nicht mehr in der bisher praktizierten Form angeboten werden können“.

Den Anstoß zu alldem hatte der Europäische Gerichtshof (EuGH) 2019 gegeben, als er in einer Entscheidung zu einem Fall aus Spanien neue Grundsätze formulierte. Demnach müssen die EU-Staaten alle Betriebe verpflichten, „ein objektives, verlässliches und zugängliches System einzurichten, mit dem die von einem jeden Arbeitnehmer geleistete tägliche Arbeitszeit gemessen werden kann“.

Und vor diesem Hintergrund hatte im September 2022 das Bundesarbeitsgericht, etwas unerwartet, einen Streitfall um die Rechte von Betriebsräten genutzt, einen unmittelbaren Rechtsgrundsatz für Deutschland da­raus abzuleiten: Jeder Arbeitgeber sei verpflichtet, „ein System einzuführen, mit dem die von den Arbeitnehmern geleistete Arbeitszeit erfasst werden kann“.

Rechtslage ist unsicher

Die Unsicherheit für Arbeitgeber liegt nun darin, dass sie nur noch schwer einschätzen können, in welchem Umfang sie die Erfassung und Dokumentation von Arbeitszeiten in ihren Betrieben tatsächlich konkret durchsetzen müssen. Neben Gewerkschaftern hatten auch namhafte Beratungsdienstleister und Arbeitsrechtskanzleien daraus in öffentlichen Stellungnahmen gefolgert, dass nun, ganz ohne ein Zutun der Politik, die lückenlose Zeiterfassung für alle vorgeschrieben sei.

In der Rechtswissenschaft allerdings ist diese Interpretation mindestens umstritten. Gregor Thüsing, Direktor des Instituts für Arbeitsrecht und Recht der sozialen Sicherheit der Universität Bonn, weist seit dem EuGH-Urteil regelmäßig darauf hin, dass es sehr auf dessen genaue Formulierung ankomme: Es sei ja nicht dasselbe, ob Betriebe ein System zur Zeiterfassung für alle anbieten müssen – oder ob sie die Erfassung für alle wirklich durchsetzen müssen.