Arbeitsminister Hubertus Heil (SPD) plant eine Pflicht zur Arbeitszeiterfassung als Grundregel für sämtliche Arbeitnehmer. Die Union im Bundestag setzt sich dagegen nun entschieden für eine Rettung der sogenannten Vertrauensarbeitszeit ein – Arbeitnehmer, die von sich aus nicht alle Uhrzeiten aufzeichnen wollen, sollen dazu auch nicht gezwungen werden.

So sieht es ein Entwurf vor, den die CDU/CSU-Fraktion in Kürze beschließen und noch vor Pfingsten als Antrag im Bundestag zur Abstimmung stellen will. Ihr Ziel sei ein Gesetz, „das freiwillige Vertrauensarbeitszeitmodelle im Rahmen des EU-Rechts ohne Pflicht zur Arbeitszeiterfassung weiterhin überall dort ermöglicht, wo es praktikabel ist“. Der Entwurf liegt der F.A.Z. vor.

„Die Pläne von Minister Heil führen in die Irre und setzen nicht einmal den Koalitionsvertrag der Ampel um“, sagte Fraktionsvize Hermann Gröhe. Tatsächlich hatten SPD, Grüne und FDP vereinbart, dass Modelle wie die Vertrauensarbeitszeit möglich bleiben sollen. Viele Beschäftigte und Arbeitgeber wünschten sich „mehr Flexibilität und echte Vertrauensarbeitszeit, um die Möglichkeiten moderner Arbeitszeitgestaltung ausschöpfen zu können“, betonte Gröhe. Es gehe darum, dies mit Arbeitnehmerschutz zu verbinden.

Vertrauensarbeitszeit oder Gleitzeit?

Im politischen Gerangel um das Thema ist allerdings eine Begriffsverwirrung entstanden, denn auch Heils Gesetzentwurf verspricht einen Schutz von „Vertrauensarbeitszeit“. Allerdings ist dort ein anderes Modell gemeint: Arbeitgeber sollen auch künftig nicht verpflichtet sein, ihren Beschäftigten die genauen Uhrzeiten von Arbeitsbeginn und Arbeitsende vorzugeben. Trotzdem müssten auch dann die tatsächlichen Zeiten täglich aufgezeichnet und für die Ämter dokumentiert werden.

Die Union findet das irreführend: „Was das Bundesarbeitsministerium in seinem Gesetzentwurf als ,Vertrauensarbeitszeit‘ bezeichnet, ist nichts anderes als eine Definition für Gleitzeit“, heißt es in dem Antragstext. Aus ihrer Sicht stiftet Heil so neue Verwirrung, obwohl das Gesetz eigentlich Rechtsunsicherheit beseitigen soll, die durch mehrere Gerichtsurteile zu Arbeitszeiterfassung entstanden war.

„Weg vom starren 8-Stunden-Tag“

Das Gegenkonzept der Union setzt aber noch einen weiteren Schwerpunkt: Mit in dem Paket müsse auch eine Flexibilisierung gesetzlicher Regeln zur Dauer der Arbeitszeit kommen – damit sie besser zu neueren Entwicklungen wie dem mobilen Arbeiten und Homeoffice passen. Dazu fordert der Antrag eine Anpassung des Arbeitszeitgesetzes an die EU-Arbeitszeitrichtlinie: Letztere gibt zwar wöchentliche Höchstarbeitszeiten vor, setzt aber nicht eigens Grenzen für den einzelnen Tag.

„Wir müssen weg vom starren 8-Stunden-Tag hin zu einer Wochenbetrachtung“, fordert Stephan Stracke (CSU), der arbeitsmarkt- und sozialpolitische Sprecher der Union. Zudem erinnert er daran, dass sich die Ampel auch dazu eigentlich etwas vorgenommen habe: einen Modellversuch für Betriebe, denen ein Tarifvertrag längere Tagesarbeitszeiten bei unveränderter Wochenarbeitszeit erlaubt.

Laut Koalitionsvertrag sollte dieses Projekt schon 2022 beginnen. Bisher aber hat Heil nichts dazu vorgelegt; es handelt sich um ein Anliegen der FDP. Gewerkschaften und SPD wenden sich selbst gegen diesen vorsichtigen Ansatz, mit dem es Lockerungen ohnehin nur dort geben dürfte, wo zuvor eine Gewerkschaft per Tarifvertrag grünes Licht gibt.

Die Union bezieht nun auch dazu klar eine Gegenposition: Nötig sei ein Gesetz aus einem Guss, das sich „nicht nur auf Regelungen zur Arbeitszeiterfassung beschränkt, sondern auch endlich die überfällige Flexibilisierung der Arbeitszeit angeht“, so Stracke. Wann genau Heils Gesetz kommt, ist offen. In der Ampel gibt es vor allem zwischen SPD und FDP noch viel Klärungsbedarf – was sich wohl auch in der Bundestagsdebatte über den Unionsantrag zeigen wird.