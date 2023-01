Bundesagentur für Arbeit : Die Zahl der Arbeitslosen steigt kräftig

Der deutsche Arbeitsmarkt erweist sich auch zu Beginn des neuen Jahres als robust. Zwar ist die Zahl der Arbeitslosen im Januar gegenüber dem Vormonat Dezember kräftig gestiegen, wie die Bundesagentur für Arbeit (BA) am Dienstag in Nürnberg mitteilte: um 162.000 auf 2,616 Millionen. Nach deren Angaben handelt es sich aber um einen für diese Jahreszeit üblichen Anstieg, der unter anderem mit der Winterpause auf dem Bau, in der Gastronomie und in der Landwirtschaft zusammenhängt.

Britta Beeger Redakteurin in der Wirtschaft und zuständig für „Die Lounge“. Folgen Ich folge



Unter Herausrechnung der typischen jahreszeitlichen Schwankungen ist die Arbeitslosigkeit hingegen den zweiten Monat in Folge gesunken – und das trotz der Energiekrise und der hohen Inflation: um 15.000. Die Arbeitslosenquote stieg um 0,3 Prozentpunkte auf 5,7 Prozent.

„Der Arbeitsmarkt blieb auch am Jahresanfang stabil“, sagte die Vorstandsvorsitzende der Bundesagentur, Andrea Nahles. Auswirkungen der geopolitischen und wirtschaftlichen Unsicherheiten seien jedoch „weiterhin erkennbar“.

Wieder mehr Kurzarbeiter

So ist beispielsweise die Unterbeschäftigung, in der zusätzlich zur Arbeitslosigkeit auch Menschen erfasst sind, die kurzfristig erkrankt sind oder an einer arbeitsmarktpolitischen Maßnahme teilnehmen, saisonbereinigt gegenüber dem Vormonat um 3000 auf 3,455 Millionen gestiegen. Die BA führt das unter anderem darauf zurück, dass ukrainische Geflüchtete zunehmend an Integrationskursen teilnehmen.

Auch die Zahl der Beschäftigten, die sich in Kurzarbeit befinden, hat merklich zugenommen. Im November – neuere Daten liegen noch nicht vor – waren es 208.000 Personen, nach 138.000 im Oktober und 100.000 im September. Zudem hat die Nachfrage der Unternehmen nach neuen Mitarbeitern weiter leicht nachgelassen. Im Januar waren bei der BA 764.000 Arbeitsstellen gemeldet, 27.000 weniger als vor einem Jahr.

Die Zahl der Erwerbstätigen hat im Dezember indes saisonbereinigt zum Vormonat nur noch leicht zugelegt, wie das Statistische Bundesamt in Wiesbaden am Dienstag mitteilte: um 21.000 Personen oder 0,0 Prozent auf 45,7 Millionen. Im November war die Erwerbstätigkeit saisonbereinigt noch um 33.000 gestiegen, ein Zuwachs von 0,1 Prozent.

Mehr zum Thema 1/

Nicht saisonbereinigt hat die Zahl der Erwerbstätigen im Dezember – wie um diese Jahreszeit üblich – deutlich abgenommen, und zwar um 125.000 oder 0,3 Prozent. Zuvor war die Zahl der Erwerbstätigen seit September 2022 jeden Monat auf einen neuen Höchststand gestiegen. Der Rückgang im Dezember 2022 fiel genauso stark aus wie im Dezember-Durchschnitt der drei Vorkrisenjahre 2017 bis 2019.