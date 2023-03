Die Zahl der Arbeitslosen in Deutschland ist im Februar leicht gestiegen. Wie die Bundesagentur für Arbeit am Mittwoch in Nürnberg mitteilte, nahm sie um 4000 auf 2,62 Millionen zu. Damit entwickelte sich der Arbeitsmarkt ungünstiger als im Februar vor einem Jahr und im Durchschnitt der drei Februar-Monate vor der Corona-Krise, als die Arbeitslosigkeit jeweils gesunken war.

Insgesamt zeige sich der Arbeitsmarkt trotz der angespannten wirtschaftlichen Situation aber beständig, sagte die Vorstandsvorsitzende der Bundesagentur für Arbeit, Andrea Nahles. Sie erklärte den leichten Anstieg der Arbeitslosigkeit damit, dass sich die Unternehmen mit Neueinstellungen derzeit etwas zurückhielten. Wer arbeitslos werde, finde daher weniger leicht eine neue Stelle. Die Arbeitslosenquote blieb unverändert bei 5,7 Prozent.

Viele Geflüchtete aus der Ukraine in Integrationskursen

Im Vergleich zum Vorjahr, also dem Februar 2022, sind derzeit 192.000 mehr Menschen arbeitslos. Das liegt nach Angaben der Bundesagentur für Arbeit fast komplett an den Geflüchteten aus der Ukraine, die in der Grundsicherung erfasst werden. Weil viele sich in Integrationskursen befinden, legte im Februar saisonbereinigt auch die Unterbeschäftigung zu: um 14.000 auf 3,486 Millionen. In der Unterbeschäftigung werden auch Menschen erfasst, die dem Arbeitsmarkt derzeit nicht zur Verfügung stehen, etwa weil sie kurzfristig erkrankt sind oder an einer arbeitsmarktpolitischen Maßnahme teilnehmen.

Die Folgen des Ukrainekrieges und der wirtschaftlichen Unsicherheit zeigen sich auch daran, dass die Zahl der Beschäftigten, die sich in Kurzarbeit befinden, zuletzt merklich zugenommen hat. Im Dezember – neuere Daten liegen noch nicht vor – waren es 183.000 nach 150.000 im November und 123.000 im Oktober. Zudem hat die Nachfrage der Unternehmen nach neuen Mitarbeitern zuletzt tendenziell nachgelassen, wenn auch auf hohem Niveau.

Gute Nachrichten gab es am Mittwoch vom Statistischen Bundesamt. So nahm die Zahl der Erwerbstätigen im Januar saisonbereinigt deutlich um 72.000 oder 0,2 Prozent auf 45,5 Millionen zu. Nicht saisonbereinigt ging die Zahl der Erwerbstätigen gegenüber dem Vormonat Dezember 2022 wie für den Monat üblich zurück.

Der Rückgang fiel nach Angaben des Statistischen Bundesamtes jedoch weniger stark aus als im Januar-Durchschnitt der drei Vorkrisenjahre 2017 bis 2019. Gegenüber dem Vorjahr, also dem Januar 2022, stieg die Zahl der Erwerbstätigen um 445.000 Personen oder 1,0 Prozent. Damit setze sich der Aufwärtstrend „unverändert fort“, schreiben die Statistiker.