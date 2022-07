Personalnot : Wo sind all die Arbeitskräfte hin?

Cafés, Restaurants, Hotels, der Einzelhandel, die Luftfahrt: Nach mehr als zwei Jahren Corona-Pandemie wollten viele Betriebe und Branchen in diesem Sommer endlich wieder durchstarten und den Krisenmodus hinter sich lassen. Doch nun haben sie ein neues Problem. Eines, das man bisher eher aus der Pflege, dem Handwerk oder der Industrie kannte – es fehlt Personal. Und zwar jede Menge.

Britta Beeger Redakteurin in der Wirtschaft.



Die Frage ist: Wo sind all die Arbeitskräfte hin? Mit Blick auf das Gastgewerbe haben sich das die beiden Forscherinnen Anika Jansen und Paula Risius vom Institut der deutschen Wirtschaft Köln genauer angeschaut. Sie zeigen in einer am Montag veröffentlichten Analyse, dass von mehr als 788.000 sozialversicherungspflichtig Beschäftigten, die im Jahresdurchschnitt 2020 in einem Tourismus-, Hotel- oder Gaststättenberuf gearbeitet haben, mehr als 215.000 einen neuen Beruf ergriffen haben – mehr als jeder Vierte. Kein anderer Berufszweig habe relativ gesehen so viele Beschäftigten verloren, schreiben die Autorinnen. Nur etwas mehr als 116.000 Menschen wechselten wiederum in einen dieser Berufe.

Viele gingen in den Verkauf

Auf Basis von Daten der Bundesagentur für Arbeit haben Jansen und Risius auch untersucht, wo die ehemaligen Kellner und Hotelfachleute untergekommen sind. Ganz oben steht der Verkauf, zu dem Supermarktkassierer zählen. Allein hier fingen knapp 35.000 Menschen neu an, die zuvor in einem Tourismus-, Hotel- oder Gaststättenberuf tätig waren. Es folgen der Bereich Verkehr und Logistik, zu dem etwa Lagerlogistiker, Paketboten oder Lieferdienste gehören, sowie Berufe der Unternehmensführung und -organisation, zum Beispiel im Sekretariat. Auch Reinigungsberufe und medizinische Gesundheitsberufe wie die Alten- und Krankenpflege schafften es in die Top Ten.

Nicht enthalten in den Zahlen sind Menschen, die zuvor studiert haben, arbeitslos waren oder in Rente gegangen sind – es geht ausschließlich um die Wechsel von einem Beruf in einen anderen. Dabei zeigt sich, dass es auch Gewinner der Pandemie gibt. So haben beispielsweise im Bereich Recht und Verwaltung, in dem Behörden wie etwa die Gesundheitsämter angesiedelt sind, mehr Menschen neu angefangen als aufgehört: Unter dem Strich steht ein Plus von mehr als 42.000 Beschäftigten.

Insgesamt – und das ist bemerkenswert – war die Fluktuation aber sogar geringer als vor der Pandemie. Die Forscherinnen führen das unter anderem auf den umfangreichen Einsatz der Kurzarbeit zurück. Zu einem ähnlichen Ergebnis sind kürzlich auch Wissenschaftler des Nürnberger Instituts für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung gekommen, das zur Bundesagentur für Arbeit gehört. Demnach wurden von April 2020 bis April 2021 weniger sozialversicherungspflichtige Beschäftigungsverhältnisse beendet als im entsprechenden Vorkrisenzeitraum. Das gilt sogar für das Gastgewerbe, das 28 Prozent weniger Kündigungen verzeichnete. Bei den wirtschaftlichen Dienstleistern, zu denen auch Reisebüros zählen, sind es 18 Prozent weniger, im Bereich Kunst und Unterhaltung fast ein Drittel.

Einen „Big Quit“ wie in den USA, also eine große Kündigungswelle, habe es hierzulande nicht gegeben, folgern die Wissenschaftler Christof Röttger und Enzo Weber. Sie führen die aktuelle Personallücke in den Krisenbranchen daher auch nicht darauf zurück, dass so viele Mitarbeiter gegangen wären – sondern darauf, dass so wenige neu eingestellt wurden. In der Gastronomie zum Beispiel sei die Fluktuation immer hoch. Aber wenn über einen längeren Zeitraum die Zahl der Neueinstellungen sinke, nehme die Beschäftigung ab, argumentieren sie.

Aus Sicht der beiden Forscher sollten sich die Betriebe nun nicht darauf fokussieren, die abgewanderten Arbeitskräfte zurückzuholen, sondern breit am Arbeitsmarkt nach neuen Mitarbeitern suchen. Sie sehen durchaus Chancen, dass das klappen wird, weil das Gastgewerbe teils keine besonders spezifischen Anforderungen hat – sie sagen aber auch: Bis zu einer Normalisierung der Situation werde es „einige Zeit dauern“. Denn so schnell, wie das Auf und Zu in der Corona-Krise abgelaufen sei, könne der Arbeitsmarkt einfach nicht folgen.