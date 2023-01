Im Dezember : Die Zahl der Arbeitslosen steigt leicht

Der deutsche Arbeitsmarkt hat sich zum Jahresende noch einmal als robust erwiesen. Wie die Bundesagentur für Arbeit (BA) am Dienstag mitteilte, stieg die Zahl der Arbeitslosen im Dezember zwar wie in diesem Monat üblich: um 20.000 auf 2,454 Millionen. Unter Herausrechnung der üblichen jahreszeitlichen Schwankungen sank die Arbeitslosigkeit jedoch: um 13.000. Die Arbeitslosenquote stieg um 0,1 Prozentpunkte auf 5,4 Prozent.

Im Jahresdurchschnitt sank die Zahl der Arbeitslosen 2022 trotz der Energiekrise und der hohen Inflation um 195.000 auf 2,418 Millionen. Auch die Unterbeschäftigung, die zusätzlich Menschen erfasst, die sich in einer arbeitsmarktpolitischen Maßnahme befinden oder kurzfristig arbeitsunfähig sind, nahm deutlich ab. Nach BA-Angaben beruhen die Rückgänge auf der günstigen Entwicklung im Vorjahr und in der ersten Jahreshälfte 2022. Ab der Mitte des Jahres habe die Erfassung ukrainischer Geflüchteter dann zu einem Anstieg der Arbeitslosigkeit und der Unterbeschäftigung geführt.

„Im vergangenen Jahr haben die Folgen des russischen Krieges gegen die Ukraine – Preisanstiege, Unsicherheiten, aber auch die Fluchtmigration – durchaus Spuren auf dem deutschen Arbeitsmarkt hinterlassen. Angesichts des Ausmaßes der Belastungen fallen diese aber moderat aus“, sagte die Vorstandsvorsitzende der Bundesagentur für Arbeit, Andrea Nahles.

Die Nachfrage nach neuen Mitarbeitern lässt nach

Die Auswirkungen des Krieges gegen die Ukraine auf den deutschen Arbeitsmarkt sind derzeit unter anderem daran zu erkennen, dass die Nachfrage nach neuem Personal spürbar nachgelassen hat. Sie verbleibt allerdings auf hohem Niveau. So waren der BA im Dezember 781.000 freie Stellen gemeldet. Zudem melden die Unternehmen wieder für mehr Mitarbeiter konjunkturelle Kurzarbeit an: im Dezember für rund 91.000 Beschäftigte. Da ukrainische Geflüchtete zunehmend an Integrationskursen teilnehmen, legte im Dezember auch die Unterbeschäftigung saisonbereinigt zu.

Frühindikatoren deuten darauf hin, dass der Arbeitsmarkt auch in den kommenden Monaten stabil bleiben wird. Schwere Verwerfungen oder ein größerer Stellenabbau sind nicht zu erwarten. So legte das Arbeitsmarktbarometer des Instituts für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung im Dezember abermals leicht zu. Es bildet die Erwartungen aller deutschen Arbeitsagenturen für die kommenden drei Monate ab. Diese rechnen demnach mit einer leicht steigenden Arbeitslosigkeit, aber auch mit einer steigenden Beschäftigung.

„Nachdem sich die Aussichten am Arbeitsmarkt seit dem Frühling beständig abgeschwächt hatten, geht es jetzt wieder vorsichtig nach oben“, sagte Enzo Weber, Leiter des IAB-Forschungsbereichs Prognosen und gesamtwirtschaftliche Analysen. Der Trend in Europa geht allerdings in eine andere Richtung. „In vielen europäischen Ländern drücken Krieg und Energiekrise die Arbeitsmarktaussichten in den roten Bereich“, sagte Weber.

Schon am Montag hatte es gute Nachrichten vom deutschen Arbeitsmarkt gegeben: Die Zahl der Erwerbstätigen kletterte nach vorläufigen Berechnungen des Statistischen Bundesamts im Durchschnitt des Jahres 2022 auf 45,6 Millionen, das sind so viele wie noch nie seit der Wiedervereinigung. Mehr als 90 Prozent des Beschäftigungsaufbaus gehen auf den Dienstleistungssektor zurück. Besonders deutliche Zuwächse verzeichnen öffentliche Dienstleister wie Kitas, Schulen und Krankenhäuser, aber auch das Gastgewerbe und der Handel.