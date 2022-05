Trotz Ukrainekrieges : Arbeitslosigkeit sinkt unter Vor-Corona-Niveau

Die Arbeitslosigkeit in Deutschland sinkt trotz des Krieges in der Ukraine und der schwächelnden Konjunktur weiter. Wie die Bundesagentur für Arbeit am Dienstag in Nürnberg mitteilte, nahm die Zahl der Arbeitslosen im April um 53.000 auf 2,309 Millionen ab. Sie ist damit nun wieder niedriger als vor Beginn der Corona-Pandemie: Im März 2020 waren in Deutschland 2,335 Millionen Menschen arbeitslos gewesen – danach stieg die Arbeitslosigkeit wegen des Lockdowns sprunghaft an. Die Arbeitslosenquote ging im April um 0,1 Punkte auf 5,0 Prozent zurück.

Die Bundesagentur für Arbeit erklärte die gute Entwicklung hauptsächlich mit dem Ende der meisten Corona-Beschränkungen und der für diese Jahreszeit üblichen Frühjahrsbelebung: Auf dem Bau, in der Landwirtschaft und in der Außengastronomie ist nun wieder mehr zu tun. Doch auch saisonbereinigt, also unter Herausrechnung solcher jahreszeitlichen Schwankungen, ist die Arbeitslosigkeit weiter gesunken, wenn auch nicht besonders kräftig – um 13.000. Die Entwicklung werde durch den Krieg Russlands gegen die Ukraine gebremst, sagte der Vorstandsvorsitzende der Bundesagentur für Arbeit, Detlef Scheele.

Trotz der aktuellen Lieferengpässe, der gestiegenen Energiepreise und der insgesamt schlechten Stimmung in der deutschen Wirtschaft bleibt der Arbeitsmarkt auf Erholungskurs. Der Stellenindex der Bundesagentur für Arbeit, der die Einstellungsbereitschaft der Unternehmen widerspiegelt, erreichte im April einen Höchststand. Vor allem das Gastgewerbe und qualifizierte Unternehmensdienstleister wie etwa Architektur- und Ingenieurbüros suchen neue Mitarbeiter, aber auch die Industrie, die Logistik und der Handel.

Auch die Zahl der Erwerbstätigen lag nach vorläufigen Berechnungen des Statistischen Bundesamtes im März erstmals wieder über dem Vorkrisenniveau. Rund 45,2 Millionen Personen gingen einer bezahlten Beschäftigung nach, 0,1 Prozent oder 41.000 mehr als im Februar 2020, dem Monat vor Beginn der Corona-Krise in Deutschland. Gegenüber dem Vormonat stieg die Zahl der Erwerbstätigen saisonbereinigt kräftig um 85.000 Personen

Die lokalen Arbeitsagenturen gehen derzeit davon aus, dass sich die gute Entwicklung in den kommenden Monaten fortsetzen wird: Einer entsprechenden monatlichen Umfrage durch das Institut für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung zufolge rechnen sie mit einer weiter sinkenden Arbeitslosigkeit und steigender Beschäftigung. „Der generelle Aufwärtstrend am Arbeitsmarkt und die Corona-Erholung sind derzeit offenbar stark genug, um dämpfende Effekte infolge der wirtschaftlichen Folgen des Ukrainekriegs zu überlagern“, sagte Enzo Weber, Leiter des Forschungsbereichs Prognosen und gesamtwirtschaftliche Analysen. Betroffene Betriebe könnten Liefer- und Auftragsausfälle nötigenfalls mit Kurzarbeit abfedern.

Ein Energie-Lieferstopp oder eine geopolitische Ausweitung des Kriegs könnten den Aufwärtstrend natürlich ausbremsen. Derzeit aber scheine die hohe Unsicherheit in der Wirtschaft durch den Angriff Russlands auf die Ukraine „keinen nachhaltigen Einfluss auf die Personalplanungen zu haben“, konstatiert auch das Münchener Ifo-Institut auf Grundlage einer regelmäßigen Umfrage unter rund 9000 Unternehmen. Energieintensive Industriezweige hielten sich mit Einstellungen allerdings zurück.

Nach vorläufigen hochgerechneten Daten der Bundesagentur für Arbeit waren im Februar noch rund 723.000 Beschäftigte in Deutschland in Kurzarbeit. Sie ist damit weiter rückläufig.