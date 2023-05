Die Zahl der Arbeitslosen in Deutschland ist im Mai im Zuge der Frühjahrsbelebung weiter gesunken. Wie die Bundesagentur für Arbeit (BA) am Mittwoch in Nürnberg mitteilte, nahm sie zum Vormonat April um 42.000 auf 2,544 Millionen ab. Die Arbeitslosenquote sank um 0,2 Prozentpunkte auf 5,5 Prozent.

Der Rückgang fiel damit schwächer aus als für einen Mai üblich: Im Jahr 2022 war die Zahl der Arbeitslosen im Mai um knapp 50.000 gesunken, im Jahr 2021 sogar um rund 84.000. Dieser Trend war schon in den beiden Vormonaten zu beobachten gewesen und ist auch auf die schwache Konjunktur, die stark gestiegenen Energiepreise und die hohe Inflation zurückzuführen. Ende vergangener Woche hatte das Statistische Bundesamt mitgeteilt, dass die deutsche Wirtschaft in die Rezession gerutscht ist.

Deutlicher Anstieg zum Vorjahr

Saisonbereinigt – also unter Herausrechnung der üblichen jahreszeitlichen Schwankungen – hat die Arbeitslosigkeit daher um 9000 zugenommen. Verglichen mit dem Vorjahresmonat, also dem Mai 2022, ist die Zahl der Arbeitslosen sogar um 284.000 höher. Nach Angaben der Bundesagentur liegt das auch, aber nicht nur an der Erfassung der ukrainischen Geflüchteten in der Statistik.

„Trotz schwacher Konjunktur ist der Arbeitsmarkt insgesamt beständig“, sagte Daniel Terzenbach, der im Vorstand der BA für das operative Geschäft zuständig ist. Die Unterbeschäftigung, in der auch Menschen berücksichtigt werden, die dem Arbeitsmarkt zeitweise nicht zur Verfügung stehen – etwa weil sie an einem Integrationskurs teilnehmen oder kurzzeitig erkrankt sind –, belief sich im Mai auf 3,419 Millionen. Im Vergleich zum Vorjahr ist das ein kräftiger Anstieg um 405.000, was vor allem auf die Erfassung ukrainischer Geflüchteter zurückzuführen ist: Andernfalls hätte es nur einen Anstieg um 56.000 gegeben.

Die Erwerbstätigkeit nahm nach Angaben des Statistischen Bundesamtes im April nur geringfügig zu: um 15.000 auf 45,7 Millionen. Prozentual bedeutet das keine Veränderung. Der Anstieg fällt damit schwächer aus als in den Vormonaten.