Frau Nahles, wann haben Sie zuletzt keinen Handwerker bekommen, kein Essen in der Gaststätte oder kein Gepäck auf dem Flughafen, weil das Personal fehlte?

Ich bin die Tochter eines Maurermeisters mit vielen Kontakten im Dorf. Von den Jungs und Mädels, mit denen ich auf der Realschule war, haben jetzt einige einen eigenen Handwerksbetrieb. Bei diesem Thema bin ich also privilegiert. Alles andere habe ich schon erlebt. Neulich bot man mir in einem bayerischen Hotel einen Humpen Bier an, wenn ich auf den Zimmerservice verzichte. Das zeigt natürlich: Das Problem begegnet einem wirklich überall.

Wir reden seit Jahrzehnten über die Demographie, warum sind jetzt auf einmal alle so überrascht?

Theoretische Debatten sind etwas anderes als die, die man in der Praxis erlebt. Hinzu kommt: Die Bevölkerungsentwicklung war in den letzten zwei Jahrzehnten positiver als vorausgesagt. Wer zu lange Alarm ruft, der wird irgendwann nicht mehr gehört.

Jetzt nutzen die Jungen aber ihre Marktmacht als knappe Arbeitskräfte, um die eigene Arbeitszeit noch weiter zu verringern. Verschärft der Ruf nach mehr Freizeit und Work-Life-Balance das Problem?

Da bin ich die falsche Ansprechpartnerin. Zunächst mal: Wir sind die Agentur für Arbeit, nicht für Freizeit. Manche Forderungen irritieren mich, auch weil ich anders erzogen worden bin. Ich bin wirklich ein Arbeitsmensch. Ich habe mir zum Beispiel das Buch von Sara Weber angeschaut: „Die Welt geht unter, und ich muss trotzdem arbeiten?“ Da dachte ich zuerst: Was soll das denn? Aber dann geht es bei ihr auch um gute Arbeitsbedingungen in der digitalisierten Arbeitswelt, um angemessene Bezahlung und klare Regeln. Also Themen, mit denen ich mich seit 30 Jahren befasse. Trotzdem: Arbeit wird auch in der neuen Welt notwendig sein.

Der Soziologe Heinz Bude plädierte neulich für eine Erwerbspflicht. So weit wollen Sie nicht gehen?

Wir sind immer noch ein freies Land, und das sollten wir auch bleiben. Es geht darum, zu überzeugen. Die Arbeit sichert ja nicht nur die Existenz, sie gibt dem Leben auch einen Sinn – nicht nur durch die Aufgabe selbst, auch durch die Kollegen, die einen sozialen Anker fürs Leben bieten können. Wem die Gründe fürs Arbeiten ausgehen, der kann mich gerne fragen.

Manche klagen über Bullshit-Jobs: Produkte und Dienstleistungen, die angeblich niemand braucht.

Wer entscheidet, was nicht gebraucht wird? Auf so ein hohes Ross möchte ich mich nicht setzen. Arbeit nach Wertigkeit zu kategorisieren, wie früher Knechte und Herren, das lehne ich ab.

Schwächt auch das neue Bürgergeld den Anreiz zum Arbeiten ab?

Nein. Wir haben jetzt vielmehr ein besseres Handwerkszeug, um Menschen nachhaltig in Arbeit zu bringen. Von den Langzeitarbeitslosen haben zwei Drittel keinen Berufsabschluss, da lohnt sich Qualifizierung. Die Unternehmen sollten aber auch Menschen eine Chance geben, die erst einmal nicht alle ihre Ansprüche erfüllen können.

Von der Bäckerei bis zur Hotline trifft man immer häufiger auf Leute, die sich mit ihrer Aufgabe erkennbar noch etwas schwertun. Das finden Sie gut?

Ich finde es gut, dass heute viele eine Chance bekommen, die früher durchs Raster gefallen wären. Die Unternehmen machen jetzt häufiger Kompromisse, weil es den idealen Kandidaten für eine Stelle oft nicht mehr gibt. Das ist vielleicht am Anfang anstrengend, aber am Ende für beide eine Win-win-Situation.