Arbeitnehmerschutz : Baustopp droht wegen zu viel Sonne

Müssen sie bald zum Hautarzt? Bauarbeiter in einer S-Bahn Baustelle in Frankfurt Bild: Wolfgang Eilmes

Die Industrie mag schwächeln, im Baugewerbe läuft immer noch der Aufschwung – auf den Baustellen herrscht auch dank Wohnungsknappheit in den Städten Hochbetrieb. Damit könnte es aber bald plötzlich vorbei sein. Das jedenfalls befürchten die Spitzenverbände von Handwerk und Bau. Auslöser ist ein aktueller Vorstoß der Bundesländer im Bundesrat für strengeren Gesundheitsschutz. Die für Aufregung sorgende Initiative „widerspricht den Bestrebungen aller Beteiligten, eine praxistaugliche Lösung zu erzielen“, warnen sie in einem Brandbrief die Staatskanzleien der Länder. „Sie führt vielmehr zum Stillstand am Bau.“ Der Brief liegt der F.A.Z. vor.

In der Sache geht es um ein Vorhaben, das in der Sommerhitze viel Verständnis findet: Bauarbeiter und andere Beschäftigte in Außenberufen, etwa Postboten und Biergartenpersonal, sollen stärker gegen die Gefahr von Hautkrebs vorsorgen. Neben technischen Vorkehrungen wie zum Beispiel Sonnensegeln, die der Arbeitgeber treffen muss, zählen dazu auch regelmäßige Vorsorgeuntersuchungen durch einen Hautarzt. Umstritten ist nun aber, ob es dazu einer neuen sogenannten Pflichtvorsorge im Sinne der Arbeitsmedizin-Verordnung bedarf. Mit ihr dürften Arbeitnehmer nicht mehr im Freien eingesetzt werden, solange sie keine Bescheinigung über den geforderten Arztbesuch haben. Sonst würde ihr Arbeitgeber mit bis zu 25.000 Euro Bußgeld bestraft.

Nur insgesamt 12.000 zugelassene Arbeitsmediziner

Solche Pflichtvorsorgen gelten traditionell beispielsweise für Arbeitnehmer, die mit gefährlichen Chemikalien umgehen. Sie betreffen in der Regel eher wenige Menschen. Eine Pflichtvorsorge für alle Arbeitnehmer, die regelmäßig im Freien arbeiten, stößt jedoch im Alltag auf ebenso profane wie schwierige Herausforderungen, wie die Zentralverbände des Handwerks und des Baugewerbes (ZDH und ZDB) warnen: Die Kapazitäten der zuständigen Arbeitsmediziner reichen nicht aus.

Gehe es nach dem hierzu federführenden Sozialausschuss des Bundesrats, müssten kurzfristig zwischen 1,8 und 2,4 Millionen Arbeitnehmer zum Arzt, damit sie weiter arbeiten dürfen. Ihnen stehen aber nach Erkenntnissen der Verbände deutschlandweit nur insgesamt 12.000 zugelassene Arbeitsmediziner gegenüber. Damit lässt sich hochrechnen, dass jeder Einzelne von ihnen sehr bald und zügig 150 bis 200 Menschen dermatologisch untersuchen müsste, bevor der Arbeitsbetrieb hierzulande wieder normal laufen kann; bis zum nächsten Vorsorgetermin.

Nicht zuletzt vor diesem Hintergrund hatte sich die Bundesregierung auf Vorschlag von Arbeitsminister Hubertus Heil (SPD) entschieden, Außenberufe nur mit einer sogenannten Angebotsvorsorge neu in die Verordnung aufzunehmen: Die Arbeitgeber müssen ihre Beschäftigten ausführlich informieren, wie wichtig Vorsorge ist, und ihnen die Möglichkeit solcher Untersuchungen aktiv anbieten. Wie das zu geschehen hat, ergibt sich ebenfalls aus dem Regelwerk der Verordnung.

„Gründe für diese Abweichung wurden nicht vorgetragen“

Damit allerdings nicht genug. Um noch stärker sicherzustellen, dass es nicht bei leeren Worten bleibt, hatten im Frühjahr Arbeitgeber- und Arbeitnehmervertreter unter Mitwirkung von Berufsgenossenschaft und Arbeitsministerium eine Sozialpartnervereinbarung beschlossen, mit der sich die Vertreter der betroffenen Branchen zu noch weiter reichenden Vorkehrungen in Sachen Sonnenschutz der Arbeitnehmer verpflichteten. Der ZDB stellte dies anlässlich der feierlichen Unterzeichnung im Mai auch als einen Beitrag zu Stärkung der Sozial- und Tarifpartnerschaft im Baugewerbe heraus.

Nun aber verlangen die Sozialminister der Länder eine Kehrtwende im laufenden Verfahren zur Änderung der Arbeitsmedizinverordnung. Sie wollen die vom Bundeskabinett beschlossene Angebotsvorsorge doch durch eine Pflichtvorsorge ersetzen. Der arbeitsmedizinische Ausschuss beim Bundesarbeitsministerium habe diese ursprünglich empfohlen. „Gründe für diese Abweichung wurden nicht vorgetragen“, begründen die Länderminister ihren Änderungsantrag.

Mehr zum Thema 1/

Sollte der Bundesrat diesen in seiner Sitzung am Freitag übernehmen, wäre das Verfahren vorerst gestoppt – sofern die Bundesregierung nicht noch dieselbe Kehrtwende vollzieht. Vorsorglich weist ZDB-Hauptgeschäftsführer Felix Pakleppa auch die Regierungskoalition schon auf drohende Konsequenzen hin: zum einen eine sinkende Bereitschaft zu sozialpartnerschaftlichem Handeln, zum anderen ein „Tätigkeitsstopp“ auf den Baustellen, ob im Wohnungs- oder Straßenbau. „Die Folgen für die Schaffung dringend benötigten Wohnraums und auch für einen störungsfreien Ablauf des Straßenverkehrs sind fatal.“ Trifft die Warnung zu, müssten sich wohl freizeitorientierte Bürger außerdem darauf einstellen, dass der Biergarten demnächst geschlossen bleibt.