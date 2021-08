Was Arbeitgeber dürfen : „Kann ich Ihren Impfpass sehen?“

Die Arbeitgeber stecken in der Falle: Sie sollen für die Sicherheit ihrer Mitarbeiter sorgen, aber dürfen nicht nach der Impfung fragen. Das sorgt für Streit – auch in der Bundesregierung.

Dürfen Unternehmen ihre Beschäftigten fragen, ob sie geimpft sind? Nach Auffassung der Arbeitgeber ist dies dringend notwendig, weil Betriebe nur mit diesem Wissen für bestmöglichen Infektionsschutz sorgen könnten – zum Beispiel beim Organisieren von Konferenzen, dem Betrieb von Aufzügen oder der Ausgestaltung von Hygienekonzepten für Kantinen und Materialausgabestellen.

Doch diese Frage sorgt schon jetzt für harte Konflikte – allerdings weniger mit Datenschützern und Arbeitsrechtlern. Aus ihrer Sicht ist eine klare und bundeseinheitliche Regelung nicht nur möglich, sondern auch wünschenswert. Der Streit entzündet sich vielmehr zwischen den Sozialpartnern, also den Gewerkschaften und Arbeitgebern, und den wahlkämpfenden Regierungsparteien.

„Ein No-Go“

Scharfen Protest gegen ein Fragerecht der Arbeitgeber brachte am Dienstag der Deutsche Gewerkschaftsbund vor. „Die Forderung nach Selbstauskunft über den eigenen Impfstatus ist ein No-Go“, erklärte DGB-Vorstandsmitglied Anja Piel. „Ob jemand geimpft ist, unterliegt wie alle anderen Gesundheitsdaten der Beschäftigten dem Datenschutz, sie hat Arbeitgeber nicht zu interessieren.“

Für Gesundheitsschutz im Betrieb seien nicht die Beschäftigten zuständig, sondern die Arbeitgeber – die dann eben Arbeits- und Produktionsabläufe ändern müssten. „Technische und organisatorische Maßnahmen, wie etwa die Ermöglichung von Homeoffice, haben Vorrang“, sagte Piel. Impfen sei „kein Instrument des Arbeitsschutzes“.

Diese Haltung vertritt im Kern auch Arbeitsminister Hubertus Heil (SPD), der mit seinem Entwurf für eine neue Corona-Arbeitsschutzverordnung den Anlass für die aktuelle Kontroverse geliefert hat. Schon seit Monaten fordern Arbeitsrechtler eine rechtliche Grundlage für die Verarbeitung der personenbezogenen Daten zum Impfstatus. Ähnlich wie Restaurants, Hotels und Theater müssen auch Arbeitgeber in der Corona-Zeit hohe Hygieneanforderungen erfüllen und für die Sicherheit ihrer Mitarbeiter sorgen. Außerdem gab es schon früh das Bedürfnis, mit Prämien in der Belegschaft Anreize für das Impfen zu schaffen.

Halbherziger Heil

Auch führende Arbeitgebervertreter hatten schon zu Wochenbeginn vehement gefordert, ein Fragerecht rechtssicher zu verankern. „Um die Pandemie vollends in den Griff zu kriegen, müssen alle Bereiche der Wirtschaft nun ihre Beschäftigten nach dem Impfstatus fragen können“, mahnte etwa der Hauptgeschäftsführer des Arbeitgeberverbands Südwestmetall, Peer-Michael Dick. Der Dachverband Gesamtmetall hat Heils Entwurf in einer Stellungnahme als „völlig praxisuntauglich“ und „reine Makulatur“ eingestuft. Dieser stellt Betrieben mit hoher Impfquote eine Lockerung von Infektionsschutzmaßnahmen in Aussicht. Wie hoch die Impfquote ist, dürften Betriebe aber demnach nicht erfragen.

Dem Bedürfnis nach Rechtssicherheit ist Heil nun allenfalls halbherzig begegnet. Denn in seinem Entwurf stellt er einerseits klar: „Ein Auskunftsrecht des Arbeitgebers über den Impf- oder Genesungsstatus der Beschäftigten ergibt sich aus dieser Bestimmung jedoch nicht.“ Andererseits definiert er in dem Entwurf mögliche Ausnahmen: Auskunftsverpflichtungen der Beschäftigten könnten sich „aus dem Infektionsschutzgesetz und den darauf gestützten Rechtsverordnungen der Länder ergeben“.

„Ich tendiere zunehmend zu ja“

Politisch reicht Heil die Frage damit an Gesundheitsminister Jens Spahn (CDU) weiter, der für das Infektionsschutzgesetz zuständig ist. Im RBB-Radio erläuterte Heil seine Sicht am Dienstag so: „Die Frage, ob Arbeitgeber das Recht bekommen sollen, den Impfstatus ihrer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zu erfahren, muss der dafür zuständige Bundesgesundheitsminister mit einem sauberen Rechtsvorschlag klären.“ Es selbst, so Heil, habe aber Zweifel, ob das rechtlich möglich sei. Der Arbeitsschutz gebe das nicht her.

Spahn hat indessen erkennen lassen, dass er sich ein im Infektionsschutzgesetz verankertes Auskunftsrecht vorstellen kann. „Ich tendiere zunehmend zu ja“, sagte er am Montagabend im ARD-Fernsehen und veranschaulichte auch den Zweck einer solchen Regelung: „Wenn alle im Großraumbüro geimpft sind, kann ich damit anders umgehen, als wenn da 50 Prozent nicht geimpft sind.“ Folgt man der DGB-Position, könnten dagegen anonyme Impfverweigerer äußerstenfalls sogar dafür sorgen, dass die ganze Abteilung ins Homeoffice muss.

Während die beiden zuständigen Minister die Findungsphase noch nicht abgeschlossen haben, fordert der Bundesdatenschutzbeauftragte Ulrich Kelber schnell eine klare Lösung für alle Unternehmen in Deutschland. Er sieht grundsätzlich keine Probleme darin, eine gesetzliche Grundlage für alle Berufsgruppen zu schaffen. Allerdings pocht er darauf, dass sich das Auskunftsrecht auf die Bekämpfung der Corona-Pandemie beschränken muss und nicht etwa darüber hinaus verankert wird. Außerdem wies er darauf hin, dass es mit Hilfe der Corona-Warn-App möglich sei, die Abfrage datenschutzfreundlich zu gestalten. Sie könne die Information liefern, dass ein Mitarbeiter geimpft, getestet oder genesen sei, ohne dass der konkrete Status offenbart werden muss.