Kritik an Vier-Tage-Woche : Der neue Verteilungskampf beginnt

Die Auswirkungen der Corona-Pandemie zwingen immer mehr Arbeitnehmer in Deutschland zu Zugeständnissen. So haben die in der Flugbegleitergewerkschaft Ufo organisierten Beschäftigten der Deutschen Lufthansa dem Sparpaket mit großer Mehrheit zugestimmt. Wie Ufo am Wochenende mitteilte, votierten 87,9 Prozent für den Krisen-Tarifvertrag.

Mit den Piloten hat die Lufthansa indes noch keine Einigung erreicht; die Verhandlungen mit der Gewerkschaft Verdi für das Bodenpersonal waren am Donnerstag sogar abgebrochen worden. Die Lufthansa hatte nach dem Einbruch des weltweiten Luftverkehrs durch Corona ihren Personalüberhang auf 22.000 Vollzeitstellen beziffert, von denen rund 11.000 auf Deutschland entfallen.

Auf die rund 22.000 Flugbegleiter kommen nun Nullrunden, Arbeitszeitverkürzung und eine vorübergehende Senkung der betrieblichen Altersversorgung zu. Im Gegenzug sind sie bis Mitte 2024 vor Kündigungen geschützt. Ohne die Vereinbarung hätten 2600 Stellen in der Kabine gestrichen werden müssen. Wichtige Einzelheiten zur Ausgestaltung sind aber noch zu besprechen. Ufo-Geschäftsführer Nicoley Baublies verlangte vom Unternehmen zügig konkrete Vorschläge. Ein späterer Arbeitskampf ist aber nicht vollkommen ausgeschlossen.

„Damit es sich die Mitarbeiter leisten können“

Bei der Deutschen Bahn beginnen an diesem Montag vorgezogene Tarifverhandlungen. Sie waren im Mai im „Bündnis für Beschäftigungssicherung“ zwischen Konzern, Bund und EVG angesichts von Milliardeneinbußen der Bahn verabredet worden; eigentlich laufen die Verträge erst Ende Februar 2021 aus. Die Lokführergewerkschaft GDL ist in der Runde nicht dabei. GDL-Chef Claus Weselsky warnte vor einem „Beschäftigungsbündnis für jedermann“ und forderte einen Stellenabbau in der Verwaltung.

Als Ausgleich für die Milliardenzuschüsse des Bundes zur Linderung der Pandemiefolgen hat die Bahn Einsparungen beim Personal von rund 2 Milliarden Euro bis 2024 angekündigt. Die aktuelle „Einstellungsoffensive“ soll darunter aber nicht leiden, auch einen Stellenabbau soll es nicht geben.

Die IG Metall wirbt derweil für eine Vier-Tage-Woche zur Rettung von Arbeitsplätzen in der Metall- und Elektroindustrie. „Die Vier-Tage-Woche wäre die Antwort auf den Strukturwandel in Branchen wie der Autoindustrie. Damit lassen sich Industriejobs halten, statt sie abzuschreiben“, sagte der Erste Vorsitzende der Gewerkschaft, Jörg Hofmann, der „Süddeutschen Zeitung“.

Ohne die Forderung zu präzisieren, sprach Hofmann von „einem gewissen Lohnausgleich für die Beschäftigten, damit es sich die Mitarbeiter leisten können“. Die Arbeitszeit zu reduzieren sichere Fachkräfte und spare zum Beispiel Kosten für einen Sozialplan. Im März hatten sich die Tarifpartner in der beginnenden Corona-Krise darauf verständigt, die Entgelte der rund vier Millionen Beschäftigten dieses Jahr nicht zu erhöhen. Damit war der zunächst zum 31. März gekündigte Tarifvertrag bis Jahresende verlängert worden.

Das verschärfe diesen Schock noch

Um Entlassungen zu verhindern, möchte SPD-Kanzlerkandidat Olaf Scholz die Auszahlung des Kurzarbeitergelds noch einmal ausweiten. „Ich will die Bezugsdauer für das Kurzarbeitergeld auf 24 Monate verlängern“, sagte der Finanzminister der „Bild am Sonntag“. „Unternehmen und Beschäftigte brauchen von der Regierung das klare Signal: Wir gehen mit euch den gesamten Weg durch die Krise, damit niemand auf der Strecke ohne Not entlassen wird.“ Grundsätzlich ist die Zahlung des Kurzarbeitergelds auf höchstens zwölf Monate befristet. In bestimmten Fällen kann sie auf bis zu 21 Monate verlängert werden.

CDU/CSU-Fraktionsvize Carsten Linnemann sagte der F.A.Z., Scholz’ Forderung belege „eindrucksvoll, was uns bis zur Bundestagswahl im nächsten Jahr bevorsteht. Es wird Geld umverteilt, als ob es kein Morgen gäbe.“ Statt immer mehr Transferzahlungen des Staates fordert Linnemann, Vorsitzender der Mittelstandsunion, „schnell ein kluges Verfahren, das gefährdete Unternehmen und ihre Gläubiger an einen Tisch bringt“.

Mehr zum Thema 1/

Es sei nötig, Strukturreformen anzupacken statt Stillstand zu konservieren – auch wenn es dafür weniger kurzfristigen Beifall gebe. Arbeitgeberpräsident Ingo Kramer hatte dagegen kürzlich gesagt: „Kurzarbeit hält die Belegschaften für den Aufschwung zusammen. Also sollte sie zielgerichtet da verlängert werden, wo es dann hilft.“ Er hatte vorgeschlagen, Arbeitsminister Hubertus Heil (SPD) mit einer Verordnungsermächtigung auszustatten, damit er großzügigere Regeln bei Bedarf schnell in Kraft setzen könne.

Michael Hüther, Präsident des arbeitgebernahen Instituts der deutschen Wirtschaft (IW), warnte dagegen vor der Ausweitung des Kurzarbeitergeldes. Die Regelung habe einen Schock am Arbeitsmarkt verhindert; die Anmeldungen verringerten sich aber spürbar. „Eine Verlängerung bis Ende 2021 birgt Fehlanreize, wenn dann trügerisch Arbeitsplätze konserviert werden, obwohl das Geschäftsmodell nicht mehr trägt“, sagte Hüther der F.A.Z. Besser seien Eigenkapitalhilfen für Unternehmen, ein Ausbau des Verlustrücktrags zu einer Negativsteuer und die volle Abschaffung des Soli.

Auch von der Vier-Tage-Woche hält Hüther nichts. „Das wäre nicht anderes als die Verlängerung und damit Kapitulation vor der Krise.“ Der Geschäftsführer der Bundesvereinigung Deutscher Arbeitgeberverbände (BDA), Steffen Kampeter, betonte: „Die deutsche Wirtschaft erleidet gerade einen riesigen Produktivitätsschock. Eine Vier- Tage-Woche mit Lohnausgleich verschärft diesen Schock noch. Wir werden die Krise nur überwinden, wenn wir mit mehr Arbeit Wohlstand und soziale Sicherheit ermöglichen.“