Versorgung mit Medikamenten : Wenn der Kinderfiebersaft vergriffen ist

Deutschland war einmal die Apotheke der Welt. Dax-Unternehmen wie Merck oder Fresenius zehren von ihrem Gründungsmythos, vor langer Zeit als Apotheke gestartet zu sein. Noch immer ist die deutsche Pharmaindustrie ein wichtiger Akteur in der Branche weltweit. Der Aufstieg Biontechs im Zuge der Corona-Pandemie beweist, was hierzulande möglich ist.

Und doch wird das ganz große Rad – wie auch in vielen anderen Industriezweigen – weiter östlich gedreht. China hat sich als Wirkstoffhersteller etabliert, ohne den wenig läuft, Indien als Arzneimittelproduzent. Das hat Konsequenzen, die Patienten hierzulande immer wieder zu spüren bekommen: Wichtige Medikamente fehlen.

„Lieferengpässe“ ist der Begriff der Stunde, über den sich besonders laut die Apotheker empören. „Schlimm“ sei die Lage, sagt ein Verbandschef. So etwas habe man in mehr als 30 Berufsjahren nicht erlebt.

Das Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte listet derzeit 299 solcher Lieferengpässe für Medikamente auf. In dieser Datenbank finden sich Alltagsarzneien wie das Schmerzmittel Ibuprofen. Kinderfiebersäfte, Blutdruck- und Diabetesmedikamente waren zuletzt ebenfalls betroffen.

Es geht um Grundsätzliches

Mit Blick auf rund 100 000 insgesamt zugelassene Arzneimittel in Deutschland klingt das nach einer übersichtlichen Quote. Zumal ein Lieferengpass noch längst kein Versorgungsengpass ist. Gemeint ist damit eine über zwei Wochen hinausgehende Auslieferungsunterbrechung oder eine deutlich erhöhte Nachfrage, die das Angebot übersteigt. Erst wenn gleichwertige Alternativarzneimittel nicht zur Verfügung stehen, sprechen die Fachleute von einem Versorgungsengpass. Das ist vergleichsweise selten der Fall.

Und doch gibt jeder Engpass Anlass zum Nachdenken. Es geht um Grundsätzliches und um die Frage, die sich viele Manager und Politiker stellen: Sind wir mit der Globalisierung zu weit gegangen? Sollten wir nicht lieber wieder mehr zu Hause produzieren? Eine Frage, die sich in einem Bereich wie Pharma drängender stellt als etwa in der Unterhaltungselektronik. Auf ein neues Smartphone kann man gegebenenfalls verzichten, auf lebenswichtige Medikamente nicht.

Wie groß die Abhängigkeit schon heute ist, zeigt diese Zahl: In Asien befinden sich inzwischen 68 Prozent der Produktionsorte der für Europa bestimmten Wirkstoffe. Der Zug nach Asien scheint ungebrochen, wie der Bereich innovative Biopharmazeutika demonstriert. Derzeit werden die Wirkstoffe dafür noch überwiegend in Europa und Nordamerika produziert. Aber wie lange noch? War vor 2013 keine einzige Produktionsstätte für biopharmazeutische Wirkstoffe in China beziehungsweise Indien gemeldet, wurden seitdem zehn Arzneimittel mit Fertigung in diesen Ländern zugelassen. Und so warnt der Pharmaverband VFA nachdrücklich vor „neuen Abhängigkeiten“. China und Indien seien längst mehr als die verlängerte Pharma-Werkbank des Westens. Sie entwickelten sich zu ernst zu nehmenden Konkurrenten im innovativen Bereich.

Wieviel will die Gesellschaft für Gesundheit zahlen?

Was wiederum in die heimatliche Politik zurückführt. Denn nur wenige Industriezweige sind so heftig reguliert wie Pharma – zum Teil aus gutem Grund. Die Kosten für das Gesundheitssystem steigen und steigen. Da versucht man in Berlin mit Preisfestsetzungen und Herstellerrabatten für Tabletten und Co. gegenzuhalten. Die Industrie beklagt das als gewollten Kostendruck und steigt aus, wenn sich eine Produktion in Europa nicht mehr lohnt. An diesen Punkt kommen insbesondere die Hersteller von Generika, preisgünstigen Nachahmermedikamenten, ziemlich schnell. Vor allem in Zeiten teurer Energie und hoher Inflation, die sie nicht einfach weitergeben können.

Den Ernst der Lage hat auch Bundesgesundheitsminister Lauterbach zur Kenntnis genommen. Das Pro­blem der Lieferengpässe sei gravierend, sagte er vergangene Woche in einem Interview. In einem neuen Gesetz sollen Krankenkassen im Fall des Falles verpflichtet werden, auch bei Herstellern einzukaufen, die mit teureren Wirkstoffen produzieren. Ob sich mit einer einzigen neuen Regelung freilich die verfahrene Situation auflösen lässt, ist fraglich. Nötig wären Überlegungen zu einer grundlegenden Reform des Gesundheitssystems. Es bleibt eine Frage an die gesamte Gesellschaft: Wie viel ist sie bereit, für Gesundheit zu zahlen? Die Lieferengpässe in der Medikamentenversorgung sind nur ein kleiner Teil des Gesamtproblems.