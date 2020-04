Anwälte in wirtschaftlicher Not sollen ihre Zulassung nicht verlieren

F.A.Z. exklusiv : Anwälte in wirtschaftlicher Not sollen ihre Zulassung nicht verlieren

Können Anwälte ihre Rechnungen nicht mehr bezahlen, verlieren sie ihre Zulassung. Der Deutsche Anwaltverein drängt wegen der Corona-Krise auf eine Änderung im Berufsrecht – sie könnte allen Freiberuflern in wirtschaftlicher Not helfen.

Die Anwaltschaft ist aktuell in mehrere Lager gespalten. Eine Gruppe kann die Fülle an Fragen der Mandanten und das Arbeitspensum kaum bewältigen. Das betrifft vor allem Arbeits- und Insolvenzrechtler und Fachleute für Finanzierungsfragen. Daneben mehren sich in ganz Deutschland, in den ländlichen Regionen, aber auch in den Ballungsgebieten, die beruflichen Existenzängste von Anwälten.

Aufgrund der Kontaktverbote und der Verordnungen der Bundesländer machen sich weniger Menschen auf dem Weg zum Anwalt. Mandanten kommen selbst in finanzielle Schwierigkeiten und können Rechnungen nicht mehr bezahlen, von Vorschüssen ganz zu schweigen. Außerdem haben viele Gerichte laufende Verfahren ausgesetzt oder Termine verschoben – somit fallen keine Anwaltsgebühren an.

Auf die Gemengelage macht der Deutsche Anwaltverein (DAV) in einem Brief an Bundesjustizministerin Christine Lambrecht (SPD) und die Rechtspolitiker der Bundestagsfraktionen aufmerksam. Die DAV-Präsident Edith Kindermann weist in dem Schreiben zum „Schutz der Rechtsanwaltschaft“, das der F.A.Z. vorab vorliegt, auf einen dringenden Handlungsbedarf im anwaltlichen Berufsrecht hin: Durch die Corona-Pandemie sei neben Leben und Gesundheit der Menschen, auch die wirtschaftliche und berufliche Existenz vieler bedroht, schreibt Kindermann. „Betroffen können auch Freiberufler wie Anwälte und Anwältinnen sein.“

Verlust der Zulassung droht

Können Anwälte ihre Außenstände nicht mehr begleichen, droht ihnen nach der Bundesrechtsanwaltsordnung (Brao) der Verlust ihrer Zulassung – und damit das berufliche Aus. Für Juristen, deren Einnahmen schon jetzt wegbrechen und die keine finanziellen Rücklagen bilden konnten, ist der „Vermögensverfall“ in den kommenden Wochen ein reales Szenario. Darüber müssen die jeweiligen regionalen Anwaltskammern entscheiden.

Mit dem Vorstoß will Kindermann eine zeitweise Änderung von Paragraph 14 Absatz II Nr. 7 der Berufsordnung erreichen. Die Zulassung soll demnach bis zum Jahresende 2021 nicht widerrufen werden, „wenn und soweit der Rechtsanwalt nachweist, dass der Vermögensverfall allein auf Umstände zurückzuführen ist, die nach dem 7. März 2020 infolge der Ausbreitung der Infektionen mit dem SARS-CoV-2-Virus (COVID-19-Pandemie) eingetreten sind“.

Denn erschwerend kommt hinzu, dass es dafür nach dem derzeitigen Berufsrecht gar nicht auf ein Verschulden des Anwalts ankommt. Kindermann äußert verfassungsrechtliche Bedenken, ob der Verlust des Berufes und damit der Chance, die eigenen Vermögensverhältnisse wieder zu verbessern, ohne ein persönliches Fehlverhalten möglich sein kann. „Vor dem Hintergrund der Corona-Pandemie wiegen diese umso schwerer.“ Die Anwältin aus Bremen ahnt, dass die Verwaltungspraxis in Anbetracht von 27 Rechtsanwaltskammern in Deutschland uneinheitlich sein wird.

Es bedürfe daher einer Regelung, die Rechtsanwälte und Rechtsanwältinnen vor einem Zulassungsverlust „allein aufgrund der Corona-Krise schützt“ und zugleich die Interessen der Mandanten sichert, fordert die Präsidentin des Anwaltvereins, der mit mehr als 60.000 Mitgliedern einer der größten Interessenvertreter des Berufsstandes ist.

Mehr zum Thema 1/

Aufmerksam hat Anwaltverein die flexible Handhabe für Unternehmer in wirtschaftlicher Schieflage verfolgt. Nach den Corona-Gesetzen können sie ihren Insolvenzantrag bis mindestens zum 30. September 2020 aussetzen. Ein solche Regelung in der Bundesrechtsanwaltsordnung wünscht sich Kindermann auch für Anwälte. Sie begründet es damit, dass die ausgesetzte Insolvenzantragspflicht Unternehmen ermöglicht, Sanierungsbemühungen voranzutreiben und die wirtschaftlichen Folgen der Pandemie abzufedern. „Auch Rechtsanwälte und Rechtsanwältinnen müssen die nötige Luft erhalten, sich aus einer coronabedingten finanziellen Bedrängnis zu befreien“, heißt es in dem Brief an Lambrecht und die Rechtspolitiker.