Erste Erhöhung seit 7 Jahren : Anwälte bekommen mehr Geld

Anwälte können im nächsten Jahr auf eine Erhöhung ihrer gesetzlichen Gebühren in Höhe von 10 Prozent hoffen. Der Bundestag hat am Freitag einer Änderung des Rechtsanwaltsvergütungsgesetzes zugestimmt, der Bundesrat hat Mitte Dezember das letzte Wort. Es ist die erste Erhöhung der Anwalts- und Gerichtsgebühren seit sieben Jahren; sie soll am 1. Januar 2021 in Kraft treten.

Wegen des langen Zeitraums sei es wichtig gewesen, diese Erhöhung nicht weiter auf die lange Bank zu schieben, betonte SPD-Politikerin und Anwältin Esther Dilcher in ihrer Rede im Bundestag. Auch die Anwälte litten in der Corona-Krise unter Umsatzeinbußen, dabei seien sie wichtig, um Verbrauchern den Zugang zum Recht zu gewährleisten. „Das Gesetz stärkt deshalb auch unseren Rechtsstaat.“