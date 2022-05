Der Antipolitiker : Der schmale Grat des Robert Habeck

Deutschland hat einen neuen Liebling: Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne). Vorbei sind die Zeiten, in denen Gesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) die Rangliste der beliebtesten Politiker anführte. Der Corona-Erklärer ist seit dem Beginn des russischen Angriffs auf die Ukraine kaum noch gefragt, jetzt fliegen dem Kriegserklärer Habeck die Sympathien zu. Der Mann, der nicht Kanzlerkandidat seiner Partei werden durfte, hat kommunikativ die Führung in Deutschland übernommen. Was auch daran liegt, dass die öffentlichen Äußerungen von Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) lange Zeit rar und seltsam inhaltsleer blieben.

Es war schon immer eine von Habecks Stärken, frei und vor allem verständlich reden zu können. Er spricht nicht in bürokratischen Satzgirlanden, wie sie sich andere Politiker im Lauf ihres Berufslebens angewöhnen, sondern so, dass es jeder versteht. Als er am Montag in Brüssel beim Treffen der Energieminister danach gefragt wird, was seine Botschaft an die Russen sei, fällt seine Antwort denkbar einfach aus: „Hört auf mit dem Krieg und geht nach Hause.“ Fern des üblichen Politikersprechs war auch das Video, in dem Habeck unlängst erklärte, warum der Verzicht auf Energie aus Russland nicht so einfach sei. Etwa, weil eine der wichtigsten Ölraffinerien in Deutschland einem russischen Konzern gehöre und der sage: „Hä, was willst du eigentlich von uns?“