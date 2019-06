Die Grünen und die Wirtschaft : Da blüht was

Es war nicht gerade ein Heimspiel, das Grünen-Chefin Annalena Baerbock am Dienstag in Berlin vor sich hatte. Der Bundesverband der Deutschen Industrie (BDI) hatte zu seinem jährlichen „Tag der deutschen Industrie“ eingeladen, einer Veranstaltung, bei der traditionell vor allem die Redner der FDP mit Applaus bedacht werden. Doch obwohl Baerbock an diesem schwül-heißen Sommertag die letzte Rednerin war, obwohl es wahrlich schönere Orte gibt als das staubige Funkhaus weit draußen im Berliner Osten, wo noch der Putz der DDR von den Wänden rieselt – die Reihen waren immer noch gut gefüllt, als Baerbock schließlich die Bühne betrat.

Sie berichtete dem Publikum von ihrem Besuch kürzlich bei Thyssen-Krupp, wo sie sich einen klimaneutralen Hochofen angeschaut hatte; schwärmte leidenschaftlich von Europa, das zwischen dem Finanzkapitalismus der Amerikaner und dem Staatskapitalismus der Chinesen einen eigenen, europäischen Weg finden müsse. Und sie riet, beim Thema Künstliche Intelligenz nicht den gleichen Fehler zu machen wie beim Aufbau des 5G-Netzes, wo es ohne chinesische Technik – Stichwort Huawei – nicht gehe.

Dax-Vorsitzende bitten um Gespräche

Baerbocks Auftritt kam bei den Managern gut an. Vor allem für ihre Worte zu Europa bekam sie viel Applaus. Etliche Zuhörer suchten hinterher noch das Gespräch mit ihr. Die frühere Angst vor der Wirtschaftsfeindlichkeit der Grünen ist der Neugier auf ihre Positionen gewichen. Dass der Klimaschutz spätestens seit der Europawahl die politische Debatte in Deutschland dominiert, dürfte die Annäherung zwischen der Wirtschaft und den Grünen weiter beschleunigen. Erst vor wenigen Tagen rechnete Reinhold Würth, der es mit seinem Schrauben-Imperium zum Milliardär gebracht hat, mit der Umweltpolitik von Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) ab. Würth outete sich als Grünen-Wähler, der die Braunkohlebagger lieber heute als morgen abschalten würde.

Die Wahrscheinlichkeit, dass es in nicht allzu ferner Zukunft Neuwahlen gibt und die Grünen dann in einer Koalition mit der Union – womöglich sogar ohne die FDP – mitregieren könnten, ist groß. So groß, dass Manager dieser Tage ein Gefühl dafür bekommen wollen, welche Politik sie dann erwarten würde. Bei Cem Özdemir, viele Jahre Grünen-Chef und heute Vorsitzender des Verkehrsausschusses im Bundestag, bitten dieser Tage viele Vorstandschefs von Dax-Konzernen um ein Gespräch, ist zu hören. Kerstin Andreae, die im vergangenen Jahr den Wirtschaftsbeirat der Grünen mit 50 Managern ins Leben gerufen hat, berichtet von so vielen Anfragen, dass sie locker noch ein zweites solches Gremium bilden könnte. Und im Beirat des Bundesverbands mittelständische Wirtschaft sitzt niemand Geringeres als Jürgen Trittin alias „Mister Dosenpfand“. Dabei hätte ihn mancher Getränkehersteller noch vor wenigen Jahren am liebsten in die Wüste geschickt.