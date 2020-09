Deutsche Top-Manager : Betrüger im Chefsessel

Bandenmäßiger Betrug wird ehemaligen Chefs von VW und Wirecard vorgeworfen. Was ist nur in deutschen Managementetagen los?

Dieser Paukenschlag aus Braunschweig ist weit über die deutschen Grenzen hinaus zu vernehmen: Gegen Martin Winterkorn, den ehemaligen Chef des Auto-Giganten Volkswagen, sowie einige Mitarbeiter wird Anklage zugelassen mit dem Tatverdacht des gewerbs- und bandenmäßigen Betrugs. Ein Delikt, das sonst eher mit anderen Tätergruppen wie Clan-Kriminellen in Verbindung gebracht wird, während Manager sich doch weitaus häufiger mit dem Vorwurf der Untreue gegenüber dem eigenen Unternehmen auseinandersetzen müssen.

Mit dem Verdacht auf bandenmäßiges Vergehen spielt der frühere VW-Chef nun in einer Liga mit den ehemaligen Wirecard-Verantwortlichen, was fürwahr kein Aufstieg ist. Fragen drängen sich auf: Was ist los im deutschen Top-Management? Brechen nun alle Dämme, und fallen die letzten Hemmungen, wenn es um das Geld der Kunden geht?

Kein deutsches Phänomen

Boulevardeske Zuspitzungen sind zwar verführerisch, verzerren aber die Realität gewaltig, weil sie nahezu jegliche Differenzierung ausblenden. Abgesehen davon, dass für jeden Angeklagten selbstverständlich bis zum Urteil die Unschuldsvermutung gilt, sind die Vorgänge um den Wolfsburger Diesel-Skandal und den insolventen Scheinriesen aus Aschheim höchst unterschiedlich gelagert. Während Volkswagen mit Abgaswerten betrogen hat von Autos, die immerhin real existierten, erfanden kreative Wirecard-Köpfe einfach weite Teile ihres Umsatzes, um eine Wachstumsstory für die Finanzmärkte erzählen zu können.

Zudem sind strafrechtliche Verfehlungen im allerhöchsten Management kein deutsches Phänomen. Betrüger im Chefsessel finden sich nahezu überall. Man denke an den ehemaligen Regenten im Auto-Imperium von Renault-Nissan-Mitsubishi, Carlos Ghosn, der auf der Flucht vor den japanischen Strafverfolgern schließlich im Libanon gestrandet ist. Und die Palette mit Vorwürfen gegen den Samsung-Erben Lee Jae-yong reicht von Untreue bis Bestechung. Tricksen und betrügen ist rund um die Welt ein etabliertes Geschäftsmodell.

Ein Grundmuster: Der Chef hat immer Recht

Bei allen Unterschieden lässt sich jedoch ein Muster erkennen, das vielen dieser Vorfälle zugrunde zu liegen scheint. Es ist die Selbstsicherheit der Täter, mit ihrer Masche schon irgendwie durchzukommen, sei es mit großangelegtem Betrug an Millionen Kunden oder Aktionären. Wer an der Spitze steht, der kann sich (fast) alles erlauben. Skrupel sind zudem unangebracht, wenn es um Geschäft und Arbeitsplätze geht. Was richtig ist, wird zur Chefsache.

Wo jedoch der Zweck die Mittel heiligt, ist das Umfeld der Mächtigen meist schnell von allzu warnenden Stimmen gesäubert. Was mit dem Aufkommen von sozialen Medien als Filterblase oder Echokammer bekannt wurde, hieß in der analogen Welt schon Jasager. Im Fall des Spitzenmanagers sind das Personen in seinem nächsten Umfeld, die sich nicht mehr trauen, offen Kritik zu äußern, und stattdessen auf Opportunismus als Karriere-Turbo wetten.

Die finale Stufe eines solchen streng-patriarchalischen Führungsstils, wie ihn Winterkorn in Wolfsburg praktiziert haben soll, ist dann erreicht, wenn Mitarbeiter a priori Dinge tun oder sein lassen, weil sie annehmen, dies liege im Sinne des obersten Vorgesetzten. Die Klärung der Frage, ob dieser dann Betrügereien selbst angeordnet hat oder „nur“ hätte ahnen müssen, dass da etwas nicht mit rechten Dingen zugehen kann, wird dann zur langwierigen Angelegenheit von Staatsanwaltschaften und Gerichten.

Von der ehemaligen Firmenkultur von Volkswagen wird sich die des Finanz-Start-ups Wirecard, das sich bis in die Börsen-Bundesliga hochgeschummelt hat, mit Sicherheit erheblich unterschieden haben. Allerdings deutet auch in diesem bislang immer noch höchst undurchsichtigen Fall einiges darauf hin, dass dessen Chef und Großaktionär Markus Braun irgendwann nur noch in seiner eigenen Welt gelebt und den hierzulande in seiner Dimension bislang einmaligen Bilanzbetrug extrem verzerrt wahrgenommen hat.

So klar die Diagnose, so schwierig die Behandlung. Natürlich spielt die Frage nach einem Versagen der Aufsicht in all diesen Fällen eine Rolle. Doch allein mit einer Verschärfung der Kontrolle wird es nicht getan sein. Wer an der Spitze eines mehrere hunderttausend Mitarbeiter zählenden Konzerns wie etwa Volkswagen steht, der muss schon eine gehörige Portion Selbstbewusstsein mitbringen, sonst sind seine Tage schnell gezählt. Und wer intern viel Kritik zulässt, der baut womöglich auch gleich seinen vorzeitigen Nachfolger auf.

Dennoch erkennen zunehmend mehr Manager, dass sie um ein Mindestmaß an Transparenz und Feedbackkultur in einer modernen Firmenkultur nicht umhinkommen. Aber einen solchen Kulturwandel kann man nicht verordnen, er muss gelebt werden. Tag für Tag. Und dieser Prozess beginnt an der Spitze.