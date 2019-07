Im Jahr 2013 begann das Ehepaar Lemcke in einer Garage mit seiner Gewürzmanufaktur Ankerkraut. Jetzt sind sie in aller Munde – und in Tausenden Supermärkten. Da lässt die Expansion ins Ausland auch nicht lange auf sich warten.

„Der Anfang der Geschichte geht auf mein Konto“, erzählt Stefan Lemcke. Seine Frau Anne war gerade mit dem zweiten Kind schwanger. „Irgendwann hat Stefan gesagt: ,Wir machen jetzt Gewürze‘, sagt sie. Er machte neue Pläne, Anne Lemcke dachte wegen der Kinder eher an Sicherheit. „Richtig begeistert war ich nicht.“ Die beiden haben es dann 2013 nach einigem Ringen doch gewagt und ihr Unternehmen Ankerkraut gegründet. In der stillgelegten Garage eines Kfz-Hofs im Hamburger Stadtteil Wilhelmsburg ging es los. „Das war Rohstofflager, Büro und Produktionsstätte in einem.“ Dort stapelten die beiden ihre Gewürzsäcke, mischten eigene Kreationen, füllten sie ab, beklebten sie mit Etiketten und bereiteten sie für den Versand vor. Das zweite Kind, Tochter Ida, war da schon geboren. „Im ersten Jahr habe ich mit Ida auf dem Packtisch etikettiert“, erinnert sich Anne Lemcke.

Was folgte, ist eine dieser Gründergeschichten, die am Ende wie ein Märchen klingen. Genau 71500 Euro Umsatz erzielten die beiden im ersten Jahr. Sechs Jahre später hat Ankerkraut mehr als 80 Mitarbeiter, ist so groß geworden, dass das Unternehmen schon dreimal umgezogen ist und jetzt im Süden Hamburgs kurz vor der niedersächsischen Landesgrenze produziert. Rund 17 Millionen Euro Nettoumsatzerlöse erwarten die Lemckes in diesem Jahr, auf der Social-Media-Plattform Facebook hat das Unternehmen mittlerweile mehr als 150000 Fans. „Es gibt sogar Leute, die sich unser Logo tätowieren lassen“, sagt Stefan Lemcke.